2026 YKS başvuruları bitti: ÖSYM geç başvuru ve sınav tarihleri

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 09:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi

3 Mart itibarıyla 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) takvimine göre 6 Şubat'ta başlayan başvurular 2 Mart saat 23.59'da sona ererken, başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru tarihleri 10-12 Mart olarak açıklandı; sınav ise 20-21 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 sınav takvimi doğrultusunda 6 Şubat'ta başlayan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 2 Mart Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla tamamlandı. 3 Mart itibarıyla başvuru süreci sona ererken, başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru tarihleri gündeme geldi.

2026 YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS geç başvuruları 10-12 Mart tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler dışında herhangi bir başvuru işlemi yapılamayacak.

GEÇ BAŞVURUDA ÜCRET YÜZDE 50 ARTACAK Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, normal başvuru ücretine göre yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Adayların, başvuru işlemleriyle birlikte ödeme sürecini de belirtilen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILACAK? Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Ayrıca bireysel başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek.