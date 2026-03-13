2026 YDUS başvuru ekranı açıldı: ÖSYM başvuru kılavuzu ve sınav tarihi

ÖSYM, 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını 13-23 Mart 2026 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezlerinden veya çevrim içi sistem üzerinden yapabilecek. İşte YDUS başvuru ekranı ve kılavuzu...

Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimlerin katıldığı 2026-YDUS için başvuru süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre sınav 2 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.

2026 YDUS BAŞVURULARI BAŞLADI ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları 13 Mart 2026 tarihinde başladı. Başvurular 23 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

YDUS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK? Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Ayrıca ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanılarak da çevrim içi başvuru yapılabilecek. YDUS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDUS 2026 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026-YDUS, 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, tıpta yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimlerin yerleştirme sürecinde belirleyici olacak.