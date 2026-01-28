2026 TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuruları başladı: 2026 ÖSYM sınav takvimi

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 10:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

ÖSYM, 2026 yılına ait Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuru ve sınav takvimini duyurdu. Buna göre her iki sınav 15 Mart 2026'da yapılacak; başvurular ise 28 Ocak–5 Şubat 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin başvuru merkezleri ve aday işlemleri sistemi üzerinden alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarının başvuru ve uygulama takvimi belli oldu. Tıp alanında kariyer planlayan adaylar için önemli olan iki sınav da aynı tarihte gerçekleştirilecek.

SINAV TARİHİ 15 MART 2026 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu), 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Her iki sınav da 1. dönem kapsamında yapılacak.

BAŞVURULAR 28 OCAK'TA ALINACAK Sınavlara başvurular, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.45'te başlayacak ve 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması yoluyla da gerçekleştirebilecek.

SINAV ÜCRETİ OTURUM BAŞINA 2.500 TL 2026-TUS 1. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarında, her bir oturum için sınav ücreti 2.500 TL olarak belirlendi.