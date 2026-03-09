2026 Tıp Bayramı hangi gün? 14 Mart’ın tarihçesi ve önemi

2026 Tıp Bayramı hangi gün? 14 Mart’ın tarihçesi ve önemi

2026 Tıp Bayramı hangi gün? 14 Mart'ın tarihçesi ve önemi

Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 11:17

Mart ayının gelmesiyle birlikte sağlık çalışanlarını ve yakınlarını yakından ilgilendiren Tıp Bayramı'nın tarihi yeniden gündeme geldi. Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcını simgeleyen bu özel gün her yıl 14 Mart'ta kutlanıyor. 2026 yılında ise Tıp Bayramı 14 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Peki ilk Tıp Bayramı kutlaması ne zaman yapıldı?

Mart ayının gelmesiyle birlikte sağlık çalışanları ve sağlık çalışanlarının yakınları başta olmak üzere birçok kişi Tıp Bayramı'nın ne zaman kutlandığını araştırmaya başladı. Her yıl düzenli olarak kutlanan bu özel gün, hem sağlık çalışanlarının emeklerinin hatırlanması hem de tıp tarihindeki önemli bir dönüm noktasının anılması açısından büyük önem taşıyor. İşte Tıp Bayramı'nın tarihi ve geçmişiyle ilgili merak edilen ayrıntılar…

TIP BAYRAMI NE ZAMAN? Tıp Bayramı her yıl 14 Mart tarihinde kutlanmaktadır.

2026 yılında ise 14 Mart tarihi Cumartesi gününe denk geliyor. Türkiye'de sağlık çalışanlarının mesleklerini onurlandıran bu özel gün, aynı zamanda modern tıp eğitiminin başlangıcını simgeleyen bir tarih olarak kabul ediliyor.

TIP BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ Tıp Bayramı'nın kökeni, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. 14 Mart 1827 tarihinde, II. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin önerisiyle İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla ilk modern tıp okulu kuruldu. Bu kurumun açıldığı tarih, Türkiye'de modern anlamda tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edildi. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, ilerleyen yıllarda "Tıp Bayramı" olarak anılmaya başlandı.

İLK TIP BAYRAMI KUTLAMASI NE ZAMAN YAPILDI? Tıp Bayramı'nın ilk kutlaması 14 Mart 1919'da, İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde gerçekleştirildi. O gün tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın öncülüğünde tıp öğrencileri işgali protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Dönemin tanınmış doktorları da öğrencilere destek verdi. Bu nedenle Tıp Bayramı, yalnızca mesleki bir kutlama değil aynı zamanda tıp camiasının yurt savunmasına verdiği desteğin simgesi olarak da kabul ediliyor.