Bahar ayları gökyüzünde en etkileyici manzaraların görüldüğü dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Nisan ayında gerçekleşen dolunay da bu özel anlardan biri. Bu yıl "Pembe Ay" olarak anılan dolunay, 1 Nisan akşamından itibaren yükselmeye başlayacak ve 2 Nisan 2026 Perşembe sabahı saat 05.11'de en parlak evresine ulaşacak. Gökyüzü meraklıları bu dolunayı Türkiye'den çıplak gözle izleyebilecek.

"Pembe Ay" ismi, çoğu kişinin düşündüğü gibi Ay'ın renginden kaynaklanmıyor. Bu isim aslında Kuzey Amerika'da baharın gelişiyle açan pembe tonlu Phlox Subulata adlı çiçekten geliyor. İlkbaharın başlangıcını simgeleyen bu çiçekler nedeniyle Nisan dolunayına kültürel olarak "Pembe Ay" adı verilmiş durumda.

Avrupa'daki bazı eski topluluklar ise bu dolunayı farklı isimlerle anmış. Örneğin Kelt kültüründe Nisan dolunayı:

🔭 GÖKYÜZÜNDE HANGİ YILDIZLAR GÖRÜLEBİLECEK?

Dolunay gecesi gökyüzünde sadece Ay değil, birçok parlak yıldız ve gezegen de gözlemlenebilecek. Gözlem sırasında dikkat çekecek bazı gök cisimleri şunlar:

Gökyüzü Cismi Konumu Spica Başak takımyıldızının en parlak yıldızı Arcturus Doğuda parlayan kırmızı dev yıldız Regulus Aslan takımyıldızının parlak yıldızı Jüpiter Güneybatı ufkunda görülebilecek Sirius Orion yakınlarında parlak yıldız

Ayrıca gün batımının hemen ardından batı ufkuna bakanlar kısa süreliğine Venüs gezegenini de görebilecek. Ancak gezegen yaklaşık bir saat sonra ufuktan kaybolacağı için erken saatlerde gözlem yapmak öneriliyor.