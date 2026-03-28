Nisan Dolunayı 2026: Pembe Ay ne zaman görülecek?
Baharın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Nisan dolunayı, bu yıl "Pembe Ay" adıyla izlenebilecek. 2 Nisan 2026 sabahı gerçekleşecek dolunay, ufka yakın konumdayken oluşan Ay yanılsaması nedeniyle olduğundan daha büyük görünecek ve Türkiye'den de çıplak gözle takip edilebilecek.
Bahar ayları gökyüzünde en etkileyici manzaraların görüldüğü dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Nisan ayında gerçekleşen dolunay da bu özel anlardan biri. Bu yıl "Pembe Ay" olarak anılan dolunay, 1 Nisan akşamından itibaren yükselmeye başlayacak ve 2 Nisan 2026 Perşembe sabahı saat 05.11'de en parlak evresine ulaşacak. Gökyüzü meraklıları bu dolunayı Türkiye'den çıplak gözle izleyebilecek.
🌸 "PEMBE AY" ADI NEREDEN GELİYOR?
"Pembe Ay" ismi, çoğu kişinin düşündüğü gibi Ay'ın renginden kaynaklanmıyor. Bu isim aslında Kuzey Amerika'da baharın gelişiyle açan pembe tonlu Phlox Subulata adlı çiçekten geliyor. İlkbaharın başlangıcını simgeleyen bu çiçekler nedeniyle Nisan dolunayına kültürel olarak "Pembe Ay" adı verilmiş durumda.
Avrupa'daki bazı eski topluluklar ise bu dolunayı farklı isimlerle anmış. Örneğin Kelt kültüründe Nisan dolunayı:
Tomurcuklanan Ay
Yeni Tohumlar Ayı
gibi doğanın canlanmasını anlatan isimlerle ifade edilmiş.
🔭 GÖKYÜZÜNDE HANGİ YILDIZLAR GÖRÜLEBİLECEK?
Dolunay gecesi gökyüzünde sadece Ay değil, birçok parlak yıldız ve gezegen de gözlemlenebilecek. Gözlem sırasında dikkat çekecek bazı gök cisimleri şunlar:
|Gökyüzü Cismi
|Konumu
|Spica
|Başak takımyıldızının en parlak yıldızı
|Arcturus
|Doğuda parlayan kırmızı dev yıldız
|Regulus
|Aslan takımyıldızının parlak yıldızı
|Jüpiter
|Güneybatı ufkunda görülebilecek
|Sirius
|Orion yakınlarında parlak yıldız
Ayrıca gün batımının hemen ardından batı ufkuna bakanlar kısa süreliğine Venüs gezegenini de görebilecek. Ancak gezegen yaklaşık bir saat sonra ufuktan kaybolacağı için erken saatlerde gözlem yapmak öneriliyor.
🌕 AY NEDEN DAHA BÜYÜK GÖRÜNEBİLİR?
Dolunay sırasında Ay bazen normalden daha büyük görünüyormuş gibi algılanır. Bunun nedeni "Ay yanılsaması" olarak bilinen optik bir etkidir. Ay ufka yakın konumdayken çevresindeki binalar, ağaçlar ve dağlar gibi nesnelerle birlikte görüldüğünde insan gözü onu olduğundan daha büyük algılayabilir.
Bu nedenle dolunayın doğuş anı, gökyüzü fotoğrafçıları için en etkileyici görüntülerin ortaya çıktığı zamanlardan biridir.