2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?
Her iki yılda bir yapılan lise ve ön lisans KPSS oturumları bu yıl gerçekleştirilmedi. Yeni yıla yaklaşırken, milyonlarca aday '2026 ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin yeni sınav takvimi merak ediliyor. Peki lise ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 09.10.2025 11:24