Viral Galeri Viral Liste 2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

Her iki yılda bir yapılan lise ve ön lisans KPSS oturumları bu yıl gerçekleştirilmedi. Yeni yıla yaklaşırken, milyonlarca aday '2026 ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin yeni sınav takvimi merak ediliyor. Peki lise ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 11:24
2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), her yıl ÖSYM tarafından organize ediliyor. Sınav, adayların eğitim durumlarına göre farklı oturumlarda uygulanıyor. Lisans mezunlarına yönelik KPSS, her yıl düzenli olarak yapılırken, lise (ortaöğretim) ve ön lisans düzeyindeki KPSS oturumları ise iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Peki 2026 yılı KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS tarihlerini açıkladı mı?

2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS Ortaöğretim Oturumları Ne Zaman?

Lisans mezunlarına yönelik oturumlar her sene yapılırken, ortaöğretim (lise) ve ön lisans düzeyindeki oturumlar ise iki yılda bir gerçekleştiriliyor. 2025 yılında bu oturumlar yapılmadı. Gözler şimdi 2026 yılı sınav takvimine çevrildi. ÖSYM, 2026 KPSS sınav takvimini henüz resmi olarak duyurmadı.

2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

2026 ÖSYM KPSS Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimi genellikle her yıl Aralık veya Ocak aylarında yayımlanıyor. Bu takvimde, yıl içinde yapılacak tüm merkezi sınavların tarihleri yer alıyor.

2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS tarihleri de ÖSYM'nin yeni sınav takvimi ile birlikte netlik kazanacak. 2026 ÖSYM takvimi yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

SON DAKİKA