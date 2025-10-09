2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), her yıl ÖSYM tarafından organize ediliyor. Sınav, adayların eğitim durumlarına göre farklı oturumlarda uygulanıyor. Lisans mezunlarına yönelik KPSS, her yıl düzenli olarak yapılırken, lise (ortaöğretim) ve ön lisans düzeyindeki KPSS oturumları ise iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Peki 2026 yılı KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS tarihlerini açıkladı mı?