2026 Nevruz Bayramı ne zaman? İşte tarihi ve gelenekleri

Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 09:28 Son Güncelleme: 11 Mart 2026 09:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını simgeleyen Nevruz Bayramı için geri sayım başladı. Binlerce yıllık geçmişe sahip bu kadim gelenek, 2026 yılında 21 Mart Cumartesi günü kutlanacak.

Baharın gelişini simgeleyen ve doğanın yeniden canlanışını müjdeleyen Nevruz Bayramı, binlerce yıllık geçmişiyle geniş bir coğrafyada kutlanmaya devam ediyor. Pek çok toplumda yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen bu özel gün, aynı zamanda bereketin, dayanışmanın ve toplumsal birlikteliğin simgesi olarak görülüyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Nevruz'un hangi tarihte kutlanacağı da merak konusu oluyor.

Orta Asya'dan Anadolu'ya, İran'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir kültürel coğrafyada kutlanan Nevruz, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere ve geleneksel törenlere sahne olmaya hazırlanıyor. NEVRUZ BAYRAMI 2026'DA NE ZAMAN? Köklü geçmişiyle doğanın uyanışını, kardeşliği ve bereketi temsil eden Nevruz Bayramı, 2026 yılında 21 Mart Cumartesi günü kutlanacak. "Yenigün" anlamına gelen Nevruz, baharın başlangıcı kabul edilen bu tarihte birçok ülkede çeşitli etkinliklerle karşılanıyor.

NEVRUZ NEDİR? Nevruz kelime anlamı olarak "yeni gün" demektir. Sert geçen kış aylarının ardından doğanın yeniden canlanmasını ifade eden bu özel gün, aynı zamanda umutların tazelendiği bir başlangıç olarak kabul edilir. Tarihi oldukça eskiye dayanan Nevruz'un kökleri, Çin kaynaklarında yer alan bilgilere göre milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanıyor. Hun Türkleri döneminde de kutlandığı bilinen bu bayram, Türk dünyasında ayrıca Ergenekon'dan çıkış günü olarak önemli bir sembolik anlam taşıyor. Nevruz'un temelinde doğayla uyum, dayanışma ve birlikte kutlama kültürü yer alır. İnanca göre bu gün ne kadar coşku ve yardımlaşma içinde geçirilirse, yılın geri kalanının da aynı bereket ve mutlulukla geçeceğine inanılır.

NEVRUZ GELENEKLERİ NELERDİR? Nevruz Bayramı, farklı kültürlerde benzer ritüellerle kutlanan köklü bir gelenekler bütünü olarak dikkat çeker. Yeni yıla temiz ve arınmış bir başlangıç yapma düşüncesi, birçok ritüelin temelini oluşturur. Bu geleneklerin en bilinenlerinden biri ateş üzerinden atlama ritüelidir. Eski yılın olumsuzluklarından kurtulmayı simgeleyen bu uygulamada insanlar yakılan ateşlerin üzerinden atlayarak yeni döneme daha temiz ve güçlü bir başlangıç yaptıklarına inanır. Benzer şekilde sudan geçme geleneği de arınmayı temsil eden sembolik ritüeller arasında yer alır.