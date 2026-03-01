2026 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı: ÖSYM ekranı

1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümü erişime açıldı. Duyuru, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan soruların tamamına 1 Mart 2026 saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekiyor.

Soruların görüntülenmesi için tanınan süre 10 gün olarak açıklandı. Buna göre erişim süreci 11 Mart 2026 saat 23.59'da sona erecek. Belirtilen tarihten sonra sistem üzerinden görüntüleme yapılamayacak.

Sorular paylaşılabilir mi?

Hayır. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre sınav soruları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıyor. Kurumun yazılı izni olmadan çoğaltılması, dağıtılması veya yayımlanması hukuka aykırı.