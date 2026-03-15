2026 MEB-EKYS sınavı bugün: Saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 06:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adayların katılacağı 2026 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) bugün gerçekleştiriliyor. ÖSYM takvimine göre 15 Mart 2026'da yapılacak sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınava girecek adayların ise 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) için geri sayım tamamlandı. Yönetici adaylarının katılacağı sınavın tarihi, süresi ve uygulanma şekline ilişkin detaylar ÖSYM tarafından duyuruldu. Adayların sınav günü kurallara dikkat etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

EKYS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026-MEB-EKYS sınavı 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilecek. Adayların sınav günü dikkat etmesi gereken önemli bir kural da bina giriş saatidir. Buna göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK? EKYS'de adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan tek test uygulanacak. Sorular farklı alanlardan belirlenen ağırlıklara göre dağıtılacak. Sınav konularının dağılımı şu şekilde olacak: Genel Kültür: %20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: %15

Eğitim Bilimleri: %15

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: %30

Mevzuat: %20

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK? EKYS sınavına girecek adayların Sınava Giriş Belgesi adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar belgeyi T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden temin edebilecek. Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ve fotoğrafı yer alacak. Adayların yalnızca belgede yazan salonda sınava girebileceği, farklı bir salonda sınava giren adayların sınavının geçersiz sayılacağı vurgulanıyor. Sınava giriş belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı sınav günü adayın yanında bulunmak zorunda. Ayrıca belge üzerindeki fotoğrafın görünür olması gerekiyor.