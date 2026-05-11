2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak?

Kurban Bayramı kapıya dayandı. 17 milyon emekli ikramiye takvimini, milyonlarca özel sektör çalışanı ise "bayram mesaisi" hesabını yapıyor. 2026 yılı için belirlenen yeni rakamlar ışığında, bayram boyunca ter dökecek olan asgari ücretliyi ciddi bir ek ödeme bekliyor. Peki arife günü dahil 4,5 günlük tatilde kim, ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna bayram hesabı...

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca çalışan bayram tatilinde görev yapmaları halinde alacakları mesai ücretini hesaplamaya başladı. Emekliler ise bayram ikramiyesi ve maaş ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi bekliyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda arife günüyle birlikte toplam 4,5 günlük resmi tatil uygulanacak. Bayram boyunca çalışan özel sektör personeline ise normal maaşlarının dışında ek mesai ücreti ödenecek.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIYOR? Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, resmi ve dini bayramlarda çalışan personele ödenen ilave ücret "bayram mesaisi" olarak hesaplanıyor. İş Kanunu'na göre bayram günlerinde çalışan işçiye günlük ücretinin ekstra bir katı daha ödeniyor.

Hesaplama yapılırken çalışanın aylık brüt maaşı 30 güne bölünüyor ve günlük brüt ücret ortaya çıkıyor. Bayram gününde çalışan personel, normal günlük ücretine ek olarak bir günlük daha ücret aldığı için ödeme iki yevmiye üzerinden yapılıyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN BAYRAM MESAİSİ NE KADAR OLACAK? 2026 yılı için belirlenen 33 bin 30 TL'lik brüt asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre günlük brüt ücret 1.101 TL seviyesinde bulunuyor. Bayramda çalışan bir asgari ücretli, normal günlük ücretine ek olarak aynı tutarda mesai ödemesi almaya hak kazanacak. Böylece: Günlük bayram mesaisi: 1.101 TL

1.101 TL 4,5 günlük toplam bayram mesaisi: 5 bin 505 TL Bayram süresince çalışan personel, aylık maaşına ek olarak bu tutarı da alabilecek.