CANLI YAYIN

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kurban Bayramı kapıya dayandı. 17 milyon emekli ikramiye takvimini, milyonlarca özel sektör çalışanı ise "bayram mesaisi" hesabını yapıyor. 2026 yılı için belirlenen yeni rakamlar ışığında, bayram boyunca ter dökecek olan asgari ücretliyi ciddi bir ek ödeme bekliyor. Peki arife günü dahil 4,5 günlük tatilde kim, ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna bayram hesabı...

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 1

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca çalışan bayram tatilinde görev yapmaları halinde alacakları mesai ücretini hesaplamaya başladı. Emekliler ise bayram ikramiyesi ve maaş ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi bekliyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda arife günüyle birlikte toplam 4,5 günlük resmi tatil uygulanacak. Bayram boyunca çalışan özel sektör personeline ise normal maaşlarının dışında ek mesai ücreti ödenecek.

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 2

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, resmi ve dini bayramlarda çalışan personele ödenen ilave ücret "bayram mesaisi" olarak hesaplanıyor. İş Kanunu'na göre bayram günlerinde çalışan işçiye günlük ücretinin ekstra bir katı daha ödeniyor.

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 3

Hesaplama yapılırken çalışanın aylık brüt maaşı 30 güne bölünüyor ve günlük brüt ücret ortaya çıkıyor. Bayram gününde çalışan personel, normal günlük ücretine ek olarak bir günlük daha ücret aldığı için ödeme iki yevmiye üzerinden yapılıyor.

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 4

ASGARİ ÜCRETLİNİN BAYRAM MESAİSİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için belirlenen 33 bin 30 TL'lik brüt asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre günlük brüt ücret 1.101 TL seviyesinde bulunuyor.

Bayramda çalışan bir asgari ücretli, normal günlük ücretine ek olarak aynı tutarda mesai ödemesi almaya hak kazanacak. Böylece:

  • Günlük bayram mesaisi: 1.101 TL
  • 4,5 günlük toplam bayram mesaisi: 5 bin 505 TL

Bayram süresince çalışan personel, aylık maaşına ek olarak bu tutarı da alabilecek.

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 5

CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞAN DAHA FAZLA ÜCRET ALACAK

Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi durumunda mesai ücretinde farklı hesaplama uygulanıyor. Hafta sonuna rastlayan resmi tatil günlerinde ödeme 2,5 yevmiye üzerinden yapılıyor.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın son günü cumartesiye denk geldiği için o gün çalışan personele yüzde 50 zamlı ödeme yapılacak.

Buna göre cumartesi günü görev yapan bir asgari ücretli yaklaşık 1.651 TL ek mesai ücreti alabilecek.

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 6

BİR SAAT ÇALIŞANA BİLE TAM GÜNLÜK ÜCRET

İş hukukuna göre resmi tatil günlerinde işçinin kısa süreli çalıştırılması da tam mesai kapsamında değerlendiriliyor.

Yani işverenin çalışanını bayram günü yalnızca bir saat bile çalıştırması halinde işçiye tam günlük bayram mesaisi ödemesi yapılması gerekiyor.

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 7

BAYRAM MESAİSİ YERİNE İZİN KULLANILABİLİYOR

Bayram günlerinde çalışan personel isterse ek ücret yerine izin kullanabiliyor. Ancak bu uygulama işçi ve işveren arasında yapılacak karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak uygulanıyor.

Bu durumda çalışan bayram mesaisi ücreti almıyor ancak izin hakkı elde ediyor. Maaşında ise herhangi bir kesinti yapılmıyor.

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 8

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZATILABİLECEK

Özel sektör çalışanları, hafta içine denk gelen günlerde izin kullanarak bayram tatilini uzatabiliyor. İşverenlerin vereceği idari izinler yıllık izin hakkından düşülmüyor.

İdari izin verilmemesi halinde çalışanlar yaklaşık 1,5 günlük yıllık izin kullanarak tatillerini 9 güne kadar çıkarabiliyor.

Her iki durumda da çalışanların maaşlarında kesinti yapılmıyor.

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 9

EMEKLİLERİN GÖZÜ İKRAMİYE VE MAAŞ ÖDEMELERİNDE

Yaklaşık 17 milyon emekli ise Kurban Bayramı öncesinde yapılacak maaş ve ikramiye ödemelerine odaklandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri normal şartlarda ayın 17'si ile 28'i arasında yapılırken, memur emeklileri aylıklarını her ayın başında alıyor.

Ancak Kurban Bayramı'nın ödeme takvimine denk gelmesi nedeniyle bu yıl ödemelerin erkene çekilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi ödeme yapılacağı yönündeki açıklamasının ardından emekli maaşları ve ikramiyelerin 17-25 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 10

BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLARAK ÖDENECEK

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere bu yıl 4 bin TL bayram ikramiyesi verilecek.

Dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerine ise hisse oranlarına göre ödeme yapılacak:

  • Yüzde 75 hisse sahibi olanlara: 3 bin TL
  • Yüzde 50 hisse sahibi olanlara: 2 bin TL
  • Yüzde 25 hisse sahibi olanlara: 1.000 TL

Kesin ödeme tarihleri ise SGK tarafından T.C. kimlik numarasının son hanesine göre açıklanacak.

2026 Kurban Bayramı mesai ücretleri: Kim ne kadar ek ödeme alacak? 11

KURBAN BAYRAMI MESAİ ÜCRETLERİ ÖRNEK HESAP TABLOSU

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin