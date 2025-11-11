2026 İOKBS bursluluk sınavı tarihi açıklandı: Başvurular ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) takvimi belli oldu. 2026 yılı sınav uygulama takviminin yayımlanmasıyla birlikte bursluluk sınavının tarihi de netleşti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci bursluluk hakkı kazanmak için sınavda ter dökecek.