2026 İOKBS bursluluk sınavı tarihi açıklandı: Başvurular ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) bu yıl da yoğun katılım bekleniyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılabildiği sınavın 2026 takvimi MEB tarafından açıklandı. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte gözler bursluluk sınavı başvuru tarihine çevrildi. Peki 2026 İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 08:05