2026 İOKBS bursluluk sınavı tarihi açıklandı: Başvurular ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) bu yıl da yoğun katılım bekleniyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılabildiği sınavın 2026 takvimi MEB tarafından açıklandı. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte gözler bursluluk sınavı başvuru tarihine çevrildi. Peki 2026 İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 08:05
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) takvimi belli oldu. 2026 yılı sınav uygulama takviminin yayımlanmasıyla birlikte bursluluk sınavının tarihi de netleşti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci bursluluk hakkı kazanmak için sınavda ter dökecek.

İOKBS 2026 Ne Zaman Yapılacak?

MEB'in yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Bursluluk (İOKBS) sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak sınava ortaokul ve lise kademesinden on binlerce öğrenci katılacak.

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk sınavı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi, MEB tarafından yayımlanacak olan resmi kılavuzla birlikte duyurulacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan 2025 İOKBS sınavı 27 Nisan'da uygulanmış, başvurular ise 10 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2026 yılı başvurularının da benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Yeni dönem için geçerli olacak başvuru koşulları, 2026 İOKBS kılavuzuyla birlikte güncellenecek. Ancak geçtiğimiz dönem uygulanan şartlar şu şekildeydi:

📌Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

📌Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

📌Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık,

📌9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenci olmak,

📌Sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

📌Ailenin bir önceki mali yıla ait gelir toplamından fert başına düşen miktarın, MEB'in belirlediği gelir sınırını aşmaması.

📌Geçtiğimiz yıl bu gelir sınırı, fert başına 195.000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı için güncel tutar, yeni kılavuzda ilan edilecek.

