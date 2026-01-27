2026 emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte birinci ve ikinci taksit tarihleri

Emlak vergisine ilişkin ödeme takvimi 2026 yılı için netleşti. Ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi, her yıl olduğu gibi iki taksit halinde belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Gecikme faiziyle karşılaşmak istemeyen mükellefler, ödeme tarihleri ve ödeme yöntemlerine ilişkin detayları yakından takip ediyor.