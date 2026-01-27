2026 emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte birinci ve ikinci taksit tarihleri
Ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren 2026 emlak vergisi ödeme takvimi belli oldu. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri 1 Mart–31 Mayıs, ikinci taksit ödemeleri ise 1–30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Mükellefler, ödemelerini e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, bankaların dijital kanalları ile belediye veznelerinden gerçekleştirebilecek.
Emlak vergisine ilişkin ödeme takvimi 2026 yılı için netleşti. Ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi, her yıl olduğu gibi iki taksit halinde belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Gecikme faiziyle karşılaşmak istemeyen mükellefler, ödeme tarihleri ve ödeme yöntemlerine ilişkin detayları yakından takip ediyor.
2026 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Emlak vergisi, yıl içinde iki ayrı dönemde ödeniyor. Birinci taksit ödemeleri mart ayında başlarken, ikinci taksit kasım ayında yapılıyor. Mükelleflerin belirtilen süreler içinde ödeme yapmaları gerekiyor.
BİRİNCİ TAKSİT ÖDEME DÖNEMİ
2026 yılı emlak vergisinin ilk taksiti, 1 Mart itibarıyla ödenmeye başlanıyor. Bu dönem, 31 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. Üç aylık süre içinde ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanıyor.
İKİNCİ TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ
Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında gerçekleştiriliyor. 1 Kasım'da başlayan ödeme süreci, 30 Kasım'da sona eriyor. Mükelleflerin bu tarihler arasında ödeme yapmaları gerekiyor.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi ödemeleri farklı kanallar üzerinden yapılabiliyor. Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, e-Devlet sistemi, bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla ödeme gerçekleştirebiliyor. Ayrıca vergi daireleri ile belediyelerin tahsilat veznelerinden de ödeme yapılabiliyor.