2026 EKPSS için son fırsat! ÖSYM geç başvuru ekranı, sınav tarihi ve ücreti

Kamuda görev almak isteyen engelli vatandaşların katıldığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için geç başvuru süresi bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, EKPSS 19 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

Engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesine yönelik düzenlenen EKPSS için süreç ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülüyor. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için açılan EKPSS geç başvuru ekranı, bugün saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

EKPSS GEÇ BAŞVURULARINDA SON GÜN ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre EKPSS geç başvuruları 3-4 Mart 2026 tarihleri arasında alınıyor. Adayların, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru işlemlerini bugün tamamlaması gerekiyor.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? EKPSS başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru menüsünde yer alan sınav seçenekleri arasından EKPSS'yi seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuru onay işlemini sistem üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

EKPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2026 yılı EKPSS sınav ücreti toplam 1.200 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 240 TL'lik kısmı aday tarafından, kalan 960 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ÖSYM hesabına yatırılıyor. Geç başvuru yapan adayların sınav ücretini geç başvuru günleri içinde ödeme kanalları aracılığıyla yatırmaları gerekiyor.