2026 F1 Çin GP takvimi: Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 23:04 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Formula 1'de 2026 sezonu tüm heyecanıyla sürüyor. Sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'si 13-15 Mart tarihleri arasında Şanghay Uluslararası Pisti'nde yapılacak. Sprint formatıyla düzenlenecek yarış hafta sonunun programı, seans saatleri ve yayın bilgileri motor sporları tutkunları tarafından merak ediliyor.

Formula 1'de sezonun ikinci durağı Çin olacak. Avustralya Grand Prix'si ile başlayan 2026 sezonunun ardından takımlar ve pilotlar şimdi Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek Çin Grand Prix'si için piste çıkmaya hazırlanıyor. Yarış hafta sonu sprint formatıyla düzenlenecek ve üç gün boyunca antrenman, sprint yarışı ve ana yarış heyecanı yaşanacak.

📅 ÇİN GRAND PRİX TAKVİMİ Tarih Seans Saat 13 Mart Cuma 1. Antrenman 06.30 13 Mart Cuma Sprint Sıralama Turları 10.30 14 Mart Cumartesi Sprint Yarışı 06.00 14 Mart Cumartesi Ana Yarış Sıralama Turları 10.00 15 Mart Pazar Çin Grand Prix'si 10.00 Yarış, 5,4 kilometre uzunluğundaki Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak.

📺 ÇİN GP FORMULA 1 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Formula 1 Çin Grand Prix'si Türkiye'de canlı olarak takip edilebilecek. Yarış hafta sonundaki tüm seanslar beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca antrenman seansları, sprint yarışı, sıralama turları ve ana yarış F1 TV platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

🏁 SEZONUN İLK YARIŞINI RUSSEL KAZANDI 2026 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu George Russell damalı bayrağı ilk sırada gördü. Takım arkadaşı Kimi Antonelli yarışı ikinci sırada tamamladı. Ferrari pilotları ise podyum mücadelesinde üst sıralarda yer aldı.

📊 ÇİN GP ÖNCESİ PİLOTLAR KLASMANI Sıra Pilot Puan 1 George Russell 25 2 Kimi Antonelli 18 3 Charles Leclerc 15 4 Lewis Hamilton 12 5 Lando Norris 10