2026 F1 Çin GP takvimi: Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Formula 1'de 2026 sezonu tüm heyecanıyla sürüyor. Sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'si 13-15 Mart tarihleri arasında Şanghay Uluslararası Pisti'nde yapılacak. Sprint formatıyla düzenlenecek yarış hafta sonunun programı, seans saatleri ve yayın bilgileri motor sporları tutkunları tarafından merak ediliyor.

Formula 1'de sezonun ikinci durağı Çin olacak. Avustralya Grand Prix'si ile başlayan 2026 sezonunun ardından takımlar ve pilotlar şimdi Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek Çin Grand Prix'si için piste çıkmaya hazırlanıyor. Yarış hafta sonu sprint formatıyla düzenlenecek ve üç gün boyunca antrenman, sprint yarışı ve ana yarış heyecanı yaşanacak.

📅 ÇİN GRAND PRİX TAKVİMİ

TarihSeansSaat
13 Mart Cuma1. Antrenman06.30
13 Mart CumaSprint Sıralama Turları10.30
14 Mart CumartesiSprint Yarışı06.00
14 Mart CumartesiAna Yarış Sıralama Turları10.00
15 Mart PazarÇin Grand Prix'si10.00

Yarış, 5,4 kilometre uzunluğundaki Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak.

📺 ÇİN GP FORMULA 1 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Formula 1 Çin Grand Prix'si Türkiye'de canlı olarak takip edilebilecek. Yarış hafta sonundaki tüm seanslar beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca antrenman seansları, sprint yarışı, sıralama turları ve ana yarış F1 TV platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

🏁 SEZONUN İLK YARIŞINI RUSSEL KAZANDI

2026 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu George Russell damalı bayrağı ilk sırada gördü. Takım arkadaşı Kimi Antonelli yarışı ikinci sırada tamamladı. Ferrari pilotları ise podyum mücadelesinde üst sıralarda yer aldı.

📊 ÇİN GP ÖNCESİ PİLOTLAR KLASMANI

SıraPilotPuan
1George Russell25
2Kimi Antonelli18
3Charles Leclerc15
4Lewis Hamilton12
5Lando Norris10
🏆 TAKIMLAR KLASMANINDA İLK 5

SıraTakımPuan
1Mercedes43
2Ferrari27
3McLaren10
4Red Bull Racing8
5Haas F1 Team6

Çin Grand Prix'si, sezonun erken döneminde puan dengelerini değiştirebilecek önemli yarışlardan biri olarak görülüyor. Şanghay'daki mücadelede özellikle sprint yarışı ve sıralama turları, hafta sonunun kaderini belirleyecek.