Viral Galeri Viral Liste 2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık'ta

2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık'ta

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için kritik takvim yaklaşıyor. Aralık ayında resmi olarak start alacak süreçte komisyon, ay boyunca dört ayrı toplantıda bir araya gelerek milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek rakam üzerinde pazarlık yürütecek. Peki bu süreç hangi aşamalardan geçecek, masada kimler olacak, karar nasıl alınacak? İşte adım adım asgari ücret zammı trafiği...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.11.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 14:41
2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık’ta

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanarak bir sonraki yılın ücretini belirleyecek. 2026 için resmi süreç 1 Aralık'ta başlayacak. Ay boyunca haftada bir kez yapılan toplam dört toplantının ardından yeni rakam netleşecek.

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR!
2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık’ta

A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, milyonların beklediği 2026 asgari ücret zammına ilişkin süreci tüm ayrıntılarıyla aktardı. İşte adım adım 2026 asgari ücret zammı ve süreci...

2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık’ta

SÜREÇ RESMEN 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını Aralık ayında yürütecek. Takvim, teamüllere uygun şekilde ilerleyecek: süreç 1 Aralık'ta resmen başlayacak ve ay boyunca dört toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantılar haftada bir düzenlenecek şekilde planlanıyor ve dördüncü buluşmanın ardından yeni asgari ücret rakamı açıklanacak.

Komisyonun elinde karar vermek için bir aylık süre bulunuyor. Bu süre dolmadan nihai rakamın belirlenmesi zorunlu. Dolayısıyla Aralık ayı, hem taraflar hem de milyonlarca çalışan açısından kritik bir döneme dönüşüyor.

2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık’ta

Komisyonun Yapısı: 15 Kişilik Karar Mekanizması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplam 15 üyeden oluşuyor. Beşer kişilik üç farklı taraf bu masada yer alıyor:

• İşçi temsilcileri: Türk-İş
• İşveren temsilcileri: TİSK
• Hükümet temsilcileri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık’ta

Her bir taraf kendi bakış açısını, ekonomik beklentilerini ve önerilerini komisyona sunuyor. Hükümet tarafı aynı zamanda komisyona başkanlık edecek ismi belirliyor. Bu durum özellikle oylama süreçlerinde önem taşıyor çünkü oy eşitliği yaşanması halinde başkanın tercihi karar niteliği kazanıyor.

SON DAKİKA