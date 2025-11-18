2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık’ta

SÜREÇ RESMEN 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını Aralık ayında yürütecek. Takvim, teamüllere uygun şekilde ilerleyecek: süreç 1 Aralık'ta resmen başlayacak ve ay boyunca dört toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantılar haftada bir düzenlenecek şekilde planlanıyor ve dördüncü buluşmanın ardından yeni asgari ücret rakamı açıklanacak.

Komisyonun elinde karar vermek için bir aylık süre bulunuyor. Bu süre dolmadan nihai rakamın belirlenmesi zorunlu. Dolayısıyla Aralık ayı, hem taraflar hem de milyonlarca çalışan açısından kritik bir döneme dönüşüyor.