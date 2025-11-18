2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık'ta
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için kritik takvim yaklaşıyor. Aralık ayında resmi olarak start alacak süreçte komisyon, ay boyunca dört ayrı toplantıda bir araya gelerek milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek rakam üzerinde pazarlık yürütecek. Peki bu süreç hangi aşamalardan geçecek, masada kimler olacak, karar nasıl alınacak? İşte adım adım asgari ücret zammı trafiği...
