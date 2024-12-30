2025'te öğretmen ataması olacak mı, KPSS ile mi atanacak? Bakan Tekin açıkladı: İşte son durum...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları, atama bekleyen öğretmenler için umut verici gelişmelerin habercisi oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) öğretmenlik için kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik sorular gündemi meşgul ederken 2025 yılında planlanan öğretmen atamaları ve Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulamasının detayları merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:01