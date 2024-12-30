2025’te öğretmen ataması olacak mı, KPSS ile mi atanacak? Bakan Tekin açıkladı: İşte son durum...

KPSS ile Atamalar Sona mı Eriyor?

Öğretmen atamalarıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de KPSS'nin geleceği oldu. Bakan Tekin, 2024 yılında öğretmen atamalarının mevcut KPSS sistemiyle yapılacağını vurgularken, 2025 itibarıyla bu sistemde köklü bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Yeni sistemin adı ise Akademi Giriş Sınavı (AGS).