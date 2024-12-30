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2025'te öğretmen ataması olacak mı, KPSS ile mi atanacak? Bakan Tekin açıkladı: İşte son durum...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları, atama bekleyen öğretmenler için umut verici gelişmelerin habercisi oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) öğretmenlik için kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik sorular gündemi meşgul ederken 2025 yılında planlanan öğretmen atamaları ve Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulamasının detayları merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:01
2025’te öğretmen ataması olacak mı, KPSS ile mi atanacak? Bakan Tekin açıkladı: İşte son durum...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025 yılı öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bütçenin onaylandığını ve 2024 KPSS'ye giren öğretmen adayları için kadro dağılımlarının tamamlanmasının ardından atama sürecine başlanacağını duyuran Tekin, sınav sisteminde yapılacak değişikliklerin de sinyallerini verdi. İşte konuya ilişkin güncel gelişmeler...

2025’te öğretmen ataması olacak mı, KPSS ile mi atanacak? Bakan Tekin açıkladı: İşte son durum...

2025'te Öğretmen Ataması Var mı?

Bakan Tekin, 2025 yılı öğretmen atamaları hakkında merak edilen soruları yanıtladı. "Bütçe onaylandı. 2024 KPSS'ye giren öğretmen adaylarımız için kadro dağılımlarını tamamladıktan sonra atama sürecine başlayacağız," diyen Tekin, öğretmen adaylarının mevcut prosedürlere göre atanacağını belirtti.

2025’te öğretmen ataması olacak mı, KPSS ile mi atanacak? Bakan Tekin açıkladı: İşte son durum...

Tekin ayrıca, "Henüz Öğretmen Akademisi devreye girmedi. Elimize ulaşan kadro sayısına göre atamalarımızı mevcut sisteme uygun şekilde gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, atama bekleyen adaylar için belirsizliği bir nebze de olsa ortadan kaldırdı.

2025’te öğretmen ataması olacak mı, KPSS ile mi atanacak? Bakan Tekin açıkladı: İşte son durum...

KPSS ile Atamalar Sona mı Eriyor?

Öğretmen atamalarıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de KPSS'nin geleceği oldu. Bakan Tekin, 2024 yılında öğretmen atamalarının mevcut KPSS sistemiyle yapılacağını vurgularken, 2025 itibarıyla bu sistemde köklü bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Yeni sistemin adı ise Akademi Giriş Sınavı (AGS).

2025’te öğretmen ataması olacak mı, KPSS ile mi atanacak? Bakan Tekin açıkladı: İşte son durum...

AGS Nedir ve Nasıl Uygulanacak?

Akademi Giriş Sınavı (AGS), KPSS'den farklı bir formatla uygulanacak ve öğretmen atamalarında belirleyici rol oynayacak. Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan içeriklere dayalı olarak hazırlanan AGS, test odaklı KPSS'ye alternatif bir yöntem sunacak.

AGS'nin Öne Çıkan Özellikleri:

Farklı Format: AGS, bilgi ölçmenin yanı sıra adayların mesleki yeterliliklerini ve eğitim becerilerini değerlendirmeyi hedefleyecek.

Akademi Eğitimi: AGS'yi başarıyla geçen adaylar, Milli Eğitim Akademisi'nde özel bir eğitim sürecine alınacak. Bu eğitimi tamamlayan öğretmenler, doğrudan istihdam edilecek.

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