2025'te kademeli emeklilik gelecek mi? Erken emeklilik şartları neler?
Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeleri merakla bekliyor. Özellikle EYT kapsamına giremeyen çalışanlar, kademeli emeklilik sistemi ile ilgili yeni bir düzenleme olup olmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik hakkında açıklamalarda bulundu. Peki kademeli emeklilik 2025'te hayata geçirilecek mi? Şartları neler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 16:37