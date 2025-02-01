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2025'te kademeli emeklilik gelecek mi? Erken emeklilik şartları neler?

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeleri merakla bekliyor. Özellikle EYT kapsamına giremeyen çalışanlar, kademeli emeklilik sistemi ile ilgili yeni bir düzenleme olup olmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik hakkında açıklamalarda bulundu. Peki kademeli emeklilik 2025'te hayata geçirilecek mi? Şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 16:37
2025’te kademeli emeklilik gelecek mi? Erken emeklilik şartları neler?

Kademeli emeklilik konusu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelen yasa teklifleri ile yeniden tartışılmaya başlandı. Ekonomik düzenlemeleri de içeren değişiklikler arasında kademeli emeklilik sisteminin olup olmayacağı merak ediliyor.

2025’te kademeli emeklilik gelecek mi? Erken emeklilik şartları neler?

Kademeli Emeklilik Nedir?


Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında, kısmi emeklilik hakkı elde etmelerini sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.

2025’te kademeli emeklilik gelecek mi? Erken emeklilik şartları neler?

Kademeli Emeklilik Gelecek mi?


Son dönemde emeklilik sisteminde yapılacak değişiklikler hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. EYT ile 2 milyona yakın kişinin emekli olmasının ardından, birçok çalışan kademeli emeklilik düzenlemesinin de yasalaşmasını bekliyor.

2025’te kademeli emeklilik gelecek mi? Erken emeklilik şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemine dair yaptığı son açıklamada, herhangi bir değişiklik planlarının olmadığını belirtti. Bakan Işıkhan, "Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." diyerek beklentilere net bir yanıt verdi.

2025’te kademeli emeklilik gelecek mi? Erken emeklilik şartları neler?

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi.

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