2025’te anne olanlara devlet desteği! Doğum yardımı kaç yıl sürecek?

Doğum yardımları çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla yapılacak doğum yardımı ödemeleri şu şekilde uygulanacak:

İlk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek annelerin hesabına yatırılacak.