2025’te anne olanlara devlet desteği! Doğum yardımı kaç yıl sürecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, doğum yardım başvurularının başladığını bildirdi. Başkan Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte yardım kapsamında yapılacak destek tutarları da merak konusu oldu. Vatandaşlar kaç sene boyunca doğum yardımı alınacağını araştırıyor. Peki doğum yardımı şartları neler, kimler alabilir ve destek ödemeleri ne kadar? İşte başvuru ekranı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:23