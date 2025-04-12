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2025’te anne olanlara devlet desteği! Doğum yardımı kaç yıl sürecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, doğum yardım başvurularının başladığını bildirdi. Başkan Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte yardım kapsamında yapılacak destek tutarları da merak konusu oldu. Vatandaşlar kaç sene boyunca doğum yardımı alınacağını araştırıyor. Peki doğum yardımı şartları neler, kimler alabilir ve destek ödemeleri ne kadar? İşte başvuru ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:23
2025’te anne olanlara devlet desteği! Doğum yardımı kaç yıl sürecek?

1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek devlet desteği 8 Nisan 2025 itibarıyla başladı! Doğum yardımından faydalanmak isteyen aileler başvuru şartlarını ve sürecini merak ediyor. Peki devlet desteği ne kadar, çocuk kaç yaşına gelene kadar doğum yardımı alınır? İşte merak edilenler…

2025’te anne olanlara devlet desteği! Doğum yardımı kaç yıl sürecek?

Doğum Yardımı Ne Kadar?


Ailelerin çocuk sahibi olmalarını teşvik etmek ve ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla maddi destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini belirtti. Doğum yardımına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2025’te anne olanlara devlet desteği! Doğum yardımı kaç yıl sürecek?

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek."

2025’te anne olanlara devlet desteği! Doğum yardımı kaç yıl sürecek?

Doğum yardımları çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla yapılacak doğum yardımı ödemeleri şu şekilde uygulanacak:

İlk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek annelerin hesabına yatırılacak.

2025’te anne olanlara devlet desteği! Doğum yardımı kaç yıl sürecek?

Doğum Yardımı Şartı Var mı?


Doğum yardımları herhangi bir kriter gözetmeksizin yapılacak. Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler yararlanacak.

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