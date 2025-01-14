2025’in güçlü orduları: Türkiye’nin yeri nerede?

2025 yılına ait dünyanın en güçlü orduları listesi, ABD merkezli askeri analiz ve istatistik platformu Global Firepower tarafından açıklandı. Liste, ülkelerin askeri gücünü, yerli savunma projelerini ve genel kabiliyetlerini baz alarak hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yılki değerlendirmede elde ettiği sıralamayla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Özellikle yerli ve milli savunma sanayi projelerinin artışı, Türkiye'nin askeri kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Global Firepower'ın hazırladığı bu liste, Mehmetçik'in dünya devlerini geride bırakarak hangi sırada yer aldığını gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin ve diğer ülkelerin sıralamadaki yerleri.

ahaber.com.tr Haber Merkezi