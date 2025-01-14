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2025’in güçlü orduları: Türkiye’nin yeri nerede?

2025 yılına ait dünyanın en güçlü orduları listesi, ABD merkezli askeri analiz ve istatistik platformu Global Firepower tarafından açıklandı. Liste, ülkelerin askeri gücünü, yerli savunma projelerini ve genel kabiliyetlerini baz alarak hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yılki değerlendirmede elde ettiği sıralamayla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Özellikle yerli ve milli savunma sanayi projelerinin artışı, Türkiye'nin askeri kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Global Firepower'ın hazırladığı bu liste, Mehmetçik'in dünya devlerini geride bırakarak hangi sırada yer aldığını gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin ve diğer ülkelerin sıralamadaki yerleri.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:14
2025’in güçlü orduları: Türkiye’nin yeri nerede?

Her yıl ülkelerin askeri güçlerini sıralayan Global Firepower, 2025 istatistiklerini yayımladı.

2025’in güçlü orduları: Türkiye’nin yeri nerede?

Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60'tan fazla kriter değerlendirildi.

İşte 2025 yılında dünyanın en güçlü orduları listesi...

2025’in güçlü orduları: Türkiye’nin yeri nerede?

120 ERİTRE

2025’in güçlü orduları: Türkiye’nin yeri nerede?

119 NİJER

2025’in güçlü orduları: Türkiye’nin yeri nerede?

118 AFGANİSTAN

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