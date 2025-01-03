2025'in en güçlü orduları: Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve yükselen askeri güçler!
Dünyanın önde gelen orduları listesi yeniden şekilleniyor. Global Firepower'ın her yıl dikkatle takip edilen askeri güç endeksi, 2025'te yenilenen yüzüyle önümüzdeki güç sıralamasını şimdiden tartışma konusu haline getirdi. Orduların teknolojik altyapılarından savunma bütçelerine kadar pek çok faktörün değerlendirmeye alındığı bu sıralamada, Türkiye'nin öne çıkan savunma yatırımlarının etkisi merak uyandırıyor. 2025 yılında hangi ülkeler güç basamaklarını tırmanacak? Türkiye kaçıncı sırada olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:28