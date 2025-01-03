2025’in En Güçlü Orduları: Türkiye’nin sıralamadaki yeri ve yükselen askeri güçler!

Türkiye'nin Konumu Ne Olacak?



2024 yılında sıralamada üç basamak yükselerek 8. sıraya yerleşen Türkiye, savunma sanayisinde yerlileşme atılımları ve 700'den fazla projeyle dikkat çekiyor. 355 bin aktif askeri personeliyle NATO'nun en büyük ikinci kara ordusuna sahip olan Türkiye'nin, 2025'te de bu yükselişi sürdüreceği öngörülüyor. Yerli ve güçlü savunma sanayisi, Türkiye'nin küresel arenadaki etkisini artırmaya devam ediyor.