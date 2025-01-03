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2025'in en güçlü orduları: Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve yükselen askeri güçler!

Dünyanın önde gelen orduları listesi yeniden şekilleniyor. Global Firepower'ın her yıl dikkatle takip edilen askeri güç endeksi, 2025'te yenilenen yüzüyle önümüzdeki güç sıralamasını şimdiden tartışma konusu haline getirdi. Orduların teknolojik altyapılarından savunma bütçelerine kadar pek çok faktörün değerlendirmeye alındığı bu sıralamada, Türkiye'nin öne çıkan savunma yatırımlarının etkisi merak uyandırıyor. 2025 yılında hangi ülkeler güç basamaklarını tırmanacak? Türkiye kaçıncı sırada olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:28
2025’in En Güçlü Orduları: Türkiye’nin sıralamadaki yeri ve yükselen askeri güçler!

Global Firepower, 2025 yılı için düzenleyeceği askeri güç endeksiyle dünyanın önde gelen ordularını değerlendirecek. Bu endeks, teknoloji, bütçe, lojistik kapasite ve coğrafi konum gibi 60'tan fazla faktörü göz önüne alarak ülkelerin küredeki stratejik pozisyonlarını ölçüyor.

2025’in En Güçlü Orduları: Türkiye’nin sıralamadaki yeri ve yükselen askeri güçler!

ABD, dünya çapındaki askeri üsleri, sınırsız bütçesi ve ileri teknolojik altyapısıyla liderlik tahtını korumaya devam edecek gibi görünüyor. Rusya, Ukrayna savaşının yıpratıcı etkilerine rağmen kara kuvvetlerindeki güçlü konumunu sürdürürken, Çin ise askeri kapasitesini üst seviyelere taşıyarak ABD ile olan farkını kapatmaya çalışıyor.

2025’in En Güçlü Orduları: Türkiye’nin sıralamadaki yeri ve yükselen askeri güçler!

Türkiye'nin Konumu Ne Olacak?


2024 yılında sıralamada üç basamak yükselerek 8. sıraya yerleşen Türkiye, savunma sanayisinde yerlileşme atılımları ve 700'den fazla projeyle dikkat çekiyor. 355 bin aktif askeri personeliyle NATO'nun en büyük ikinci kara ordusuna sahip olan Türkiye'nin, 2025'te de bu yükselişi sürdüreceği öngörülüyor. Yerli ve güçlü savunma sanayisi, Türkiye'nin küresel arenadaki etkisini artırmaya devam ediyor.

2025’in En Güçlü Orduları: Türkiye’nin sıralamadaki yeri ve yükselen askeri güçler!

Türkiye 2025'te İlk 10'daki Yerini Koruyacak


Global Firepower'ın hazırladığı endekse göre, Türkiye'nin "PowerIndex" puanı 0,1697 olarak kaydedildi. Bu puan, daha güçlü askeri kapasite anlamına geliyor. Türkiye'nin askeri gücü, yerli savunma sanayindeki gelişmeler ve uluslararası ilişkileri ile daha da güçleniyor.

2025’in En Güçlü Orduları: Türkiye’nin sıralamadaki yeri ve yükselen askeri güçler!

Askeri uzmanlar, Türkiye'nin yükselen askeri kapasitesi ve sürdürülebilir savunma politikaları sayesinde 2025'te de dünyanın en güçlü ilk 10 ordusu arasında yer alacağı tahmin ediliyor. İşte 2025 yılında yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler…

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