2025 Yurt dışı çıkış harcı güncellendi: Çıkış harcı ücreti ne kadar oldu, nasıl ödenir?

Türkiye'de yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların ödemek zorunda olduğu yurt dışı çıkış harcı 2025 yılında yeniden düzenlendi. Peki, 2025 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, nasıl ödeniyor ve kimler bu ödemeden muaf tutuluyor? Detaylar haberimizde... Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar Oldu? Yeni kararla birlikte yurt dışına çıkacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için ödenmesi gereken çıkış harcı 710 TL'den bin liraya çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışı çıkışlarında ise yeni ücret farklı alınmayacak. Yurt Dışı Çıkış Harcı Nasıl Ödenir? 1 Ocak 2025 itibariyle basılı harç pulu alarak ödeme sistemi kaldırıldı. Bunun yerine yurt dışına çıkış harcı şu şekilde yapılıyor: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (GİB) e-Devlet üzerinden Dijital Vergi Dairesi GİB mobil uygulaması Anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları PTT şubeleri Vergi daireleri vezneleri ve havalimanındaki vezneler Yurt Dışı Çıkış Harcından Kimler Muaf Tutuluyor? Her vatandaş bu harcı ödemek zorunda değil. Mevzuata göre bazı kişiler yurt dışı çıkış harcından muaf tutuluyor. Bu kapsamda harç ödemeyenler şu şekilde: Çıkış tarihinde yurt dışında oturma izni bulunanlar 7 yaşını doldurmamış çocuklar Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle gidenler Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ile yük taşıma araçlarının mürettebatı