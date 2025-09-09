2025 Yurt dışı çıkış harcı güncellendi: Çıkış harcı ücreti ne kadar oldu, nasıl ödenir?

Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar Oldu?

Yeni kararla birlikte yurt dışına çıkacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için ödenmesi gereken çıkış harcı 710 TL'den bin liraya çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışı çıkışlarında ise yeni ücret farklı alınmayacak.