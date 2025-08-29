2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları da netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan verilere göre, 2 ve 4 yıllık programların bu yılki en düşük taban puanları belli oldu. Tercihlerinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ise ek tercih sürecinde, 2025 YKS üniversite taban puanları ile kontenjan bilgilerini dikkate alacak. İşte güncel YKS taban puanları ve kontenjan detayları…