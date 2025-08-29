Viral Galeri Viral Liste 2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları

2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları

2025 YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından adayların gündeminde üniversitelerin taban puanları yer aldı. Tercihlerinde herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler, bu yılın YKS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını detaylı şekilde incelemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama ile birlikte, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin istatistiksel veriler de paylaşıldı. İşte ön lisans ve lisans programları için güncel YKS taban puanları ile başarı sıralamaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 12:18
2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları da netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan verilere göre, 2 ve 4 yıllık programların bu yılki en düşük taban puanları belli oldu. Tercihlerinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ise ek tercih sürecinde, 2025 YKS üniversite taban puanları ile kontenjan bilgilerini dikkate alacak. İşte güncel YKS taban puanları ve kontenjan detayları…

2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS 2025 Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 25 Ağustos 2025 saat 09.45 itibarıyla YKS tercih sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle ykssonuc.osym.gov.tr üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Üniversite Kayıt Tarihleri Ne Zaman?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt süreci 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise işlemlerini 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Kayıt işlemleri için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversiteye belirtilen tarihlerde başvurmaları gerekiyor. E-kayıt seçeneğini tercih eden öğrenciler ise üniversiteler tarafından duyurulan belgeler ve takvime göre işlemlerini sürdürecek.

2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Ek Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

Kayıt sürecinin ardından YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Ek tercihlerin Eylül ayının ilk haftasından sonra başlaması bekleniyor. Bu dönemde, tercih listelerinde yerleşemeyen adaylar, güncel taban puanlar ve kontenjanlara göre yeniden başvuru yapabilecek.

2025 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

SON DAKİKA