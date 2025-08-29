2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları
2025 YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından adayların gündeminde üniversitelerin taban puanları yer aldı. Tercihlerinde herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler, bu yılın YKS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını detaylı şekilde incelemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama ile birlikte, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin istatistiksel veriler de paylaşıldı. İşte ön lisans ve lisans programları için güncel YKS taban puanları ile başarı sıralamaları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 12:18