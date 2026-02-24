2025-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç ekranı

Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimlerin katıldığı 2025-YDUS 2. dönem kapsamında yürütülen yerleştirme süreci tamamlandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştirildikleri kurum ve program bilgilerine çevrimiçi olarak ulaşabiliyor.

ÖSYM tarafından yürütülen yerleştirme işlemleri, tercih sürecinin sona ermesinin ardından değerlendirildi. 12-19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda adayların puan üstünlüğü ve tercih sıralamaları esas alınarak yerleştirmeler gerçekleştirildi.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin kontenjan, doluluk oranı ve diğer sayısal veriler de ÖSYM tarafından ek dosya olarak paylaşıldı.