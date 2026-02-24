2025-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç ekranı
2025-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları 24 Şubat 2026 saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı. 12-19 Şubat 2026 tarihleri arasında tercih yapan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebiliyor.
Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimlerin katıldığı 2025-YDUS 2. dönem kapsamında yürütülen yerleştirme süreci tamamlandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştirildikleri kurum ve program bilgilerine çevrimiçi olarak ulaşabiliyor.
2025-YDUS 2. Dönem Yerleştirme Süreci Tamamlandı
ÖSYM tarafından yürütülen yerleştirme işlemleri, tercih sürecinin sona ermesinin ardından değerlendirildi. 12-19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda adayların puan üstünlüğü ve tercih sıralamaları esas alınarak yerleştirmeler gerçekleştirildi.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin kontenjan, doluluk oranı ve diğer sayısal veriler de ÖSYM tarafından ek dosya olarak paylaşıldı.
YDUS Yerleştirme Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebiliyor. Sonuç ekranında adayın yerleştirildiği yan dal programı, üniversite ve ilgili birim bilgileri yer alıyor.