CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

2025-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç ekranı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2025-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları 24 Şubat 2026 saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı. 12-19 Şubat 2026 tarihleri arasında tercih yapan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebiliyor.

2025-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç ekranı 1

Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimlerin katıldığı 2025-YDUS 2. dönem kapsamında yürütülen yerleştirme süreci tamamlandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştirildikleri kurum ve program bilgilerine çevrimiçi olarak ulaşabiliyor.

2025-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç ekranı 2

2025-YDUS 2. Dönem Yerleştirme Süreci Tamamlandı

ÖSYM tarafından yürütülen yerleştirme işlemleri, tercih sürecinin sona ermesinin ardından değerlendirildi. 12-19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda adayların puan üstünlüğü ve tercih sıralamaları esas alınarak yerleştirmeler gerçekleştirildi.

2025-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç ekranı 3

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin kontenjan, doluluk oranı ve diğer sayısal veriler de ÖSYM tarafından ek dosya olarak paylaşıldı.

2025-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç ekranı 4

YDUS Yerleştirme Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebiliyor. Sonuç ekranında adayın yerleştirildiği yan dal programı, üniversite ve ilgili birim bilgileri yer alıyor.

2025-YDUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN