2025 Kanlı ay tutulması bugün saat kaçta? Mart ayı dolunayı Türkiye'den izlenecek mi?
2025 yılı gökyüzü tutkunları için büyüleyici bir olaya sahne olacak. Yılın ilk tam Ay tutulması gerçekleşirken, "Kanlı Ay" olarak bilinen etkileyici fenomen gökyüzünde kendini gösterecek. Ay, Dünya'nın en karanlık gölge bölgesinden geçerek kızılımsı bir renge bürünecek. Peki bu görsel şölen ne zaman yaşanacak? Türkiye'den izlenebilecek mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 06:27