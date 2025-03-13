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2025 Kanlı ay tutulması bugün saat kaçta? Mart ayı dolunayı Türkiye'den izlenecek mi?

2025 yılı gökyüzü tutkunları için büyüleyici bir olaya sahne olacak. Yılın ilk tam Ay tutulması gerçekleşirken, "Kanlı Ay" olarak bilinen etkileyici fenomen gökyüzünde kendini gösterecek. Ay, Dünya'nın en karanlık gölge bölgesinden geçerek kızılımsı bir renge bürünecek. Peki bu görsel şölen ne zaman yaşanacak? Türkiye'den izlenebilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 06:27
2025 Kanlı ay tutulması bugün saat kaçta? Mart ayı dolunayı Türkiye’den izlenecek mi?

Mart ayında gerçekleşecek olan bu tam Ay tutulması gökyüzünde eşsiz bir şölen sunacak. Aynı yıl içerisinde ikinci kez gerçekleşecek olan bu tutulma özellikle Başak burcunda meydana gelecek dolunay ile daha da ilgi çekici hale geliyor. Peki bu olağanüstü tutulma ne zaman gerçekleşecek?

2025 Kanlı ay tutulması bugün saat kaçta? Mart ayı dolunayı Türkiye’den izlenecek mi?

Kanlı Ay Tutulması Nedir?

Kanlı Ay tutulması Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen ya da büyük ölçüde girmesiyle oluşan, göz alıcı bir doğa olayıdır. Ay'ın Dünya'nın gölge konisi (umbra) içine girmesiyle ışığın Ay'a ulaşmadan önce Dünya atmosferinden geçerken kırılmaya uğrar ve bu kırılma nedeniyle Ay, kırmızımsı bir ton alır. İşte bu renk değişikliği bu fenomenin "Kanlı Ay" olarak adlandırılmasına neden olur.

2025 Kanlı ay tutulması bugün saat kaçta? Mart ayı dolunayı Türkiye’den izlenecek mi?

2025 Mart Ay Tutulması Ne Zaman Gerçekleşecek?

Yılın ilk tam Ay tutulması 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu tutulma gece boyunca izlenebilecek ve özellikle Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler en iyi görüntüye sahip olacak. Batı Avrupa'daki bazı bölgelerde ise ay batmadan önce tutulmanın tam evresi kısmen görülebilecek.

2025 Kanlı ay tutulması bugün saat kaçta? Mart ayı dolunayı Türkiye’den izlenecek mi?

Başak Burcundaki Dolunay ve Burçlara Etkisi

Mart ayındaki bu Ay tutulması, Başak burcunun analitik, detaycı ve düzenli özelliklerini ön plana çıkaracak. Başak, genellikle mükemmeliyetçi ve sistemli bir yaklaşımı simgeler. Bu dolunayda yaşamımızdaki düzenin sağlanması detaylara odaklanılması ve küçük sorunların bile büyütülmesi gibi temalar ön plana çıkabilir. Özellikle Başak burcunda meydana gelen dolunayda, ruhsal ve duygusal anlamda iyileşme, çözülmesi gereken sorunların farkına varılması mümkün olabilir.

2025 Kanlı ay tutulması bugün saat kaçta? Mart ayı dolunayı Türkiye’den izlenecek mi?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den İzlenebilecek Mi?

Ne yazık ki Türkiye'den bu önemli gökyüzü olayını izlemek mümkün olmayacak. Ay tutulması, dünya genelindeki farklı coğrafyalarda farklı şekillerde gözlemlenebilirken, Türkiye'nin bulunduğu konum nedeniyle doğrudan gözlemi mümkün olmayacak.

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