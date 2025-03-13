2025 Kanlı ay tutulması bugün saat kaçta? Mart ayı dolunayı Türkiye’den izlenecek mi?

Mart ayında gerçekleşecek olan bu tam Ay tutulması gökyüzünde eşsiz bir şölen sunacak. Aynı yıl içerisinde ikinci kez gerçekleşecek olan bu tutulma özellikle Başak burcunda meydana gelecek dolunay ile daha da ilgi çekici hale geliyor. Peki bu olağanüstü tutulma ne zaman gerçekleşecek?