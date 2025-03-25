2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler
İslam alemi için derin anlamlar taşıyan, bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Kadir Gecesi bu sene 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Duaların kabul edildiği, kalplerin yumuşadığı, maneviyatın zirveye ulaştığı bu mübarek gece ibadetle anılacak. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar bu önemli gecede sevdiklerine göndereceği içten bir mesaj ile onları hatırladığını gösterecek, kalpler arasında manevi bir köprü kurulacak. İşte en anlamlı, resimli ve dualı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:00