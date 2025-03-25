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2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler

İslam alemi için derin anlamlar taşıyan, bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Kadir Gecesi bu sene 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Duaların kabul edildiği, kalplerin yumuşadığı, maneviyatın zirveye ulaştığı bu mübarek gece ibadetle anılacak. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar bu önemli gecede sevdiklerine göndereceği içten bir mesaj ile onları hatırladığını gösterecek, kalpler arasında manevi bir köprü kurulacak. İşte en anlamlı, resimli ve dualı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:00
2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler

İslam aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu müstesna gece, bin aydan daha hayırlı kabul edilmiştir. Müminler için affın, bereketin ve huzurun gecesi olan Kadir Gecesi'nde ibadet etmek, dua etmek ve sevdiklerimizi hatırlamak, gönlünü kazanmak önemlidir. İşte Kadir Gecesi için en anlamlı, dualı ve ayetli mesajlar ve sözler…

2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler

Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri


İbadetlerin semaya yükseldiği bu gece, sizin ve ailenizin üzerine nur olsun. Dualarınız gökyüzüne yükselsin, gönlünüz aydınlansın.

2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler

Bu gece affedilmenin, bağışlanmanın kapısı aralanır. Allah, bu gecede edilen duaları kabul, kalpleri imanla doldursun. Mübarek Kadir Geceniz kutlu olsun.

2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler

Kadir Gecesi, kalpleri aydınlatan manevi bir meşaledir. Affın ve mağfiretin gecesidir. Allah, günahlarımızı bağışlasın. Dualarınız karşılık bulsun.

Kur'an'ın indirildiği bu mübarek gecede, kalbiniz huzur, dualarınız kabul bulsun. Allah tuttuğunuz tüm oruçları ve ibadetleri kabul etsin. Gönlünüzdeki tüm güzellikler gerçek olsun.

2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler

"O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir." (Kadir Suresi, 5) Bu mübarek gece hepimize rahmet getirsin.

Rahmetin sağanak gibi yağdığı bu özel gecede, kalbiniz huzurla, dualarınız umutla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

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