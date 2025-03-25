2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler

İslam aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu müstesna gece, bin aydan daha hayırlı kabul edilmiştir. Müminler için affın, bereketin ve huzurun gecesi olan Kadir Gecesi'nde ibadet etmek, dua etmek ve sevdiklerimizi hatırlamak, gönlünü kazanmak önemlidir. İşte Kadir Gecesi için en anlamlı, dualı ve ayetli mesajlar ve sözler…