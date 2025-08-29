2025-2026 AÖF KAYIT TARİHLERİ: Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF, ATA AÖF ve AUZEF takvimi

Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 Kayıt Takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), ikinci üniversite kapsamında çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da başlatacak. Kayıtlar, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Başvuru hakkı, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen başka bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler için geçerli olacak. Ayrıca lisans mezunları ön lisans ya da lisans programlarına, ön lisans mezunları ise ön lisans programlarına başvurabilecek.