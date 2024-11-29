Viral Galeri Viral Liste 2024 Efsane Cuma indirimleri başladı! Kampanyalar kaç gün sürecek: Şahane Cuma ne zaman bitiyor?

2024 Efsane Cuma indirimleri başladı! Kampanyalar kaç gün sürecek: Şahane Cuma ne zaman bitiyor?

Sabırsızlıkla beklenen 2024 Efsane Cuma indirim dönemi, alışveriş tutkunlarını sevindirecek cazip fırsatlarla başladı. Kasım ayının son haftasına denk gelen bu indirim çılgınlığı, teknoloji ürünlerinden modaya, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar binlerce ürünü kapsıyor. Peki Şahane Cuma indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitiyor? İşte indirimlerle ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.11.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:58
2024 Efsane Cuma indirimleri başladı! Kampanyalar kaç gün sürecek: Şahane Cuma ne zaman bitiyor?

Kasım ayının son haftasına denk gelen Efsane Cuma indirimleri çoğu mağazalarda başladı. Pek çok mağaza, "Şahane Cuma" adı altında indirimlerini hafta boyunca devam ettiriyor. Kampanyalar, Pazartesi ile birlikte 2 Aralık'a kadar uzayabiliyor.

2024 Efsane Cuma indirimleri başladı! Kampanyalar kaç gün sürecek: Şahane Cuma ne zaman bitiyor?

Bazı markalarda Efsane Cuma indirimlerini tek bir gün ile sınırlandırılmıyor. İndirimler 1-7 gün boyunca devam edebiliyor. Fırsatlardan yararlanmak için mağazaların web sitesi üzerinden indirim tarihlerini kontrol etmeniz gerekiyor.

2024 Efsane Cuma indirimleri başladı! Kampanyalar kaç gün sürecek: Şahane Cuma ne zaman bitiyor?

Hangi Mağazalarda İndirim Var?

Türkiye'deki birçok fiziki mağaza ve çevrimiçi platform, Efsane Cuma kapsamında birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Elektronik ürünler, televizyonlar, cep telefonları ve bilgisayarlar bu dönemde yoğun ilgi görüyor.

2024 Efsane Cuma indirimleri başladı! Kampanyalar kaç gün sürecek: Şahane Cuma ne zaman bitiyor?

Ayrıca giyim, kozmetik ve ev dekorasyon kategorilerinde de yüksek oranlı indirimler dikkat çekiyor. Birçok e-ticaret alışveriş platformları ve inditex mağazaları, geniş ürün yelpazesi ve artırılmış indirim oranlarıyla müşterilerin ilgisini çekiyor.

2024 Efsane Cuma indirimleri başladı! Kampanyalar kaç gün sürecek: Şahane Cuma ne zaman bitiyor?
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