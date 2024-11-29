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2024 Efsane Cuma indirimleri başladı! Kampanyalar kaç gün sürecek: Şahane Cuma ne zaman bitiyor?
2024 Efsane Cuma indirimleri başladı! Kampanyalar kaç gün sürecek: Şahane Cuma ne zaman bitiyor?
Sabırsızlıkla beklenen 2024 Efsane Cuma indirim dönemi, alışveriş tutkunlarını sevindirecek cazip fırsatlarla başladı. Kasım ayının son haftasına denk gelen bu indirim çılgınlığı, teknoloji ürünlerinden modaya, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar binlerce ürünü kapsıyor. Peki Şahane Cuma indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitiyor? İşte indirimlerle ilgili merak edilenler…
Giriş Tarihi: 29.11.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:58