20 kilo veren Mert Ramazan Demir'in şaşırtan değişimi
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle şöhreti yakalayan Mert Ramazan Demir, yeni projesi için verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Nişantaşı'nda görüntülenen yakışıklı oyuncu, değişiminin ardında yoğun spor ve disiplinli beslenme olduğunu söyledi.
"BOYUMUN UZUNLUĞU ORTAYA ÇIKTI"
Verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüşen Demir, basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. Formunun sırrını spor ve disiplinli beslenmeye borçlu olduğunu belirten oyuncu, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:
"Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim. Çok spor yapıyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Sizin gibi görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı."
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Genç oyuncunun son hali, sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Takipçilerinden, Demir'e övgü dolu yorumlar yağdı.
Mert Ramazan Demir Kimdir?
➡Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da oyunculuk eğitimi almıştır. İlk sinema deneyimini "I Am You" filmiyle yaşamıştır.
Hangi projelerle tanındı?
➡Oyuncu; "Öğretmen", "Çıplak" ve "Ufo" projelerinde yer aldı. Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteriyle ise şöhreti yakaladı. Öte yandan Genç oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde figüranlık yapmıştı.
Boyu, kilosu ve burcu nedir?
➡Boyu 178 cm, kilosu 73 kg'dır. Burcu ise Yay'dır.
Nasıl oyuncu oldu?
➡17 yaşında tiyatro ile tanışan Demir, deneme çekimleriyle sektöre adım attı. Genç yaşta rol aldığı projelerle dikkat çekerek kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.