20-21 Ocak UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: Galatasaray, Real Madrid, Juventus…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devre arası sona erdi, gözler 20-21 Ocak 2026'da oynanacak 7. hafta maçlarına çevrildi. Galatasaray'ın Atletico Madrid ile RAMS Park'taki kritik mücadelesi başta olmak üzere tüm karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, devre arasının ardından yeniden sahne alıyor. 2025-2026 sezonunun 7. haftasında oynanacak karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Yayın programı ve maç takvimi netleşti.
Galatasaray-Atletico Madrid Maçı Ne Zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Galatasaray, 7. hafta kapsamında Atletico Madrid'i konuk edecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, en az 1 puan alması halinde ilk 24 sırayı garantileyecek.
Şampiyonlar Ligi Maçları Hangi Kanalda Yayınlanacak?
UEFA tarafından yapılan yayın planlamasına göre 20-21 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları şu kanallardan izlenebilecek:
- TRT 1
- TRT Spor
- Tabii Spor
20 Ocak Salı | Tabii Spor'dan Yayınlanacak Maçlar
18.30 Kairat – Club Brugge
20.45 Bodo/Glimt – Manchester City
23.00 Real Madrid – Monaco (Tabii Spor 1)
23.00 Inter – Arsenal
23.00 Tottenham – Borussia Dortmund (Tabii Spor 3)
23.00 Sporting – PSG (Tabii Spor 2)
23.00 Olympiakos – Bayer Leverkusen (Tabii Spor 5)
23.00 Kopenhag – Napoli (Tabii Spor 4)
23.00 Villarreal – Ajax (Tabii Spor 6)
21 Ocak Çarşamba | Tabii Spor'dan Yayınlanacak Maçlar
20.45 Karabağ – Eintracht Frankfurt
23.00 Juventus – Benfica
23.00 Bayern Münih – Union Saint-Gilloise (Tabii Spor 3)
23.00 Marsilya – Liverpool (Tabii Spor 1)
23.00 Slavia Prag – Barcelona (Tabii Spor 2)
23.00 Chelsea – Pafos (Tabii Spor 4)
23.00 Newcastle United – PSV (Tabii Spor 5)
23.00 Atalanta – Athletic Bilbao (Tabii Spor 6)