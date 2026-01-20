20-21 Ocak UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı: Galatasaray, Real Madrid, Juventus…

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, devre arasının ardından yeniden sahne alıyor. 2025-2026 sezonunun 7. haftasında oynanacak karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Yayın programı ve maç takvimi netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Galatasaray, 7. hafta kapsamında Atletico Madrid'i konuk edecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, en az 1 puan alması halinde ilk 24 sırayı garantileyecek .

Şampiyonlar Ligi Maçları Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA tarafından yapılan yayın planlamasına göre 20-21 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları şu kanallardan izlenebilecek: