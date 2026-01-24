2 çocuk annesi Pelin Karahan Şamdan Plus'a konuştu: "Hayatımdan çok mutluyum"

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 09:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Şamdan Plus dergisinin yeni sayısına verdiği röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Bedri Güntay ve oğulları Ali Demir ile Eyüp Can'la birlikte çok mutlu bir hayat sürdüğünü belirten Karahan, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Yayınlandığı döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pelin Karahan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. 2014 yılında Bedri Güntay ile evlenen ve iki çocuk annesi olan ünlü oyuncu, fit görünümüyle de dikkat çekiyor.

ŞAMDAN PLUS'A ÖZEL AÇIKLAMALAR 6 Ekim'de 41. yaşını dostlarıyla coşkulu bir partiyle kutlayan Karahan, Şamdan Plus'ın yeni sayısına özel açıklamalarda bulundu. Sabah yazarı Bülent Cankurt da Karahan'ı bugünkü köşesine taşıdı.

"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYATI YAŞIYORUM" Yeni tiyatro oyunu "Kaç Para Bir Fön" ile seyirci karşısına çıkan Karahan, eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdüğünü söyledi:

"Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok."

"BİR KADIN İÇİN 40 YAŞ ÇOK KIYMETLİ" 41 yaşına girdiğini ve bu yaşın çok kıymetli olduğunu belirten Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatımda pek çok farkındalık yaşadığım bir yaştayım; ne istediğimi çok iyi biliyorum, ne ile mutlu olacağımı öğrendim. Hayattan beklentilerim daha azaldı, daha çok anda kalmaya ve anı yaşamaya başladım. Bence bir kadın için 40 yaş çok kıymetli."