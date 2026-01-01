Viral
Galeri
Viral Liste
2 aylık bebek açlıktan ölmüştü! Anneden kan donduran ifade: Öldüğünü fark ettik | Bakan Tunç'tan açıklama
2 aylık bebek açlıktan ölmüştü! Anneden kan donduran ifade: Öldüğünü fark ettik | Bakan Tunç'tan açıklama
İstanbul Fatih'te kan donduran bir olay yaşandı. Beslenmediği tespit edilen 2 aylık bebek hayatını kaybederken anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası, aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alınarak tutuklandı. İfadesinde dedenin, öldüğünü fark ettikten sonra bebeği yatağın üzerine bıraktığını öne süren anne Yaren Y., ardından yemek yediklerini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 4 kişinin tutuklandığını belirterek 'Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez. ' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 01.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:59