2 aylık bebek açlıktan ölmüştü! Anneden kan donduran ifade: Öldüğünü fark ettik | Bakan Tunç'tan açıklama

İstanbul Fatih'te kan donduran bir olay yaşandı. Beslenmediği tespit edilen 2 aylık bebek hayatını kaybederken anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası, aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alınarak tutuklandı. İfadesinde dedenin, öldüğünü fark ettikten sonra bebeği yatağın üzerine bıraktığını öne süren anne Yaren Y., ardından yemek yediklerini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 4 kişinin tutuklandığını belirterek 'Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez. ' dedi.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:59
Kan donduran olay, İstanbul Fatih'te, 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

KARIN BÖLGESİNDE İÇE ÇÖKME...
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3.2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

SON 3 GÜNDÜR BEBEĞİN BESLENMEDİĞİ YÖNÜNDE ÇELİŞKİLİ BEYAN
Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

AİLE 'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' GÖZALTINDA
Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

