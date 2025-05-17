19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!

Yurtiçi Kargo Teslimat Yapacak mı?

Yurtiçi Kargo, 19 Mayıs Pazartesi günü tüm birimlerinin açık olacağını ve hizmet vermeye devam edeceklerini açıkladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeler kaydedildi:

"Değerli müşterilerimiz,

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı şimdiden kutlarız. Bayramda tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürecektir. Bize 08.00 - 20.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."