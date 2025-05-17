Viral Galeri Viral Liste 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kargo firmalarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil olması nedeniyle, 19 Mayıs'ta kargo gönderimi ve dağıtımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat Kargo çalışacak mı? Kargo firmaları dağıtım yapacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 11:00
19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. Resmi tatil kapsamında yer alan 19 Mayıs Pazartesi günü birçok kamu kurumları kapılarını kapalı tutacak. Bu günde gönderi yapacak ya da teslimat bekleyen vatandaşlar, 19 Mayıs kargo firmaların çalışma durumunu merak ediyor. Kargo firmaları duyurdu. İşte merak edilen detaylar…

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!

19 Mayıs Kargo Dağıtım Yapacak mı?

19 Mayıs Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm kamu kurumları tatil olacak. Bu durumda özel sektörde hizmet veren kargo firmalarının çalışma düzeni farklılık gösterebiliyor. Gönderi yapmak isteyen veya kargo teslimatı bekleyen vatandaşlar "19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bazı kargo firmalarından konu ile ilgili açıklamalar geldi.

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!

Yurtiçi Kargo Teslimat Yapacak mı?

Yurtiçi Kargo, 19 Mayıs Pazartesi günü tüm birimlerinin açık olacağını ve hizmet vermeye devam edeceklerini açıkladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeler kaydedildi:

"Değerli müşterilerimiz,

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı şimdiden kutlarız. Bayramda tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürecektir. Bize 08.00 - 20.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!

MNG Kargo Dağıtım Yapacak mı?

MNG Kargo da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli müşterilerimiz,

19 Mayıs Pazartesi günü tüm birimlerimiz ile sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Saygılarımızla."

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!

Aras, Sürat ve PTT kargo çalışıyor mu?

Sürat, Aras ve PTT kargo dağıtım firmalarından henüz resmi açıklama gelmedi. Rakip firmalara ve geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında 19 Mayıs Pazartesi günü dağıtım yapılacağı ve hizmet vereceği öngörülüyor.

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