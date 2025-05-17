19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kargo firmalarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil olması nedeniyle, 19 Mayıs'ta kargo gönderimi ve dağıtımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat Kargo çalışacak mı? Kargo firmaları dağıtım yapacak mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 11:00