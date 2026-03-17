18 Mart resmi tatil mi, çalışma var mı? Toplu taşıma, banka ve kamu durumu
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü çarşamba günü kutlanacak. Bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Banka, kargo, eczane gibi kurumların tatil yapıp yapmayacağı araştırılıyor. İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde...
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yaklaşırken, 2026 yılı için "resmi tatil mi?" soruları yeniden gündeme geldi. 18 Mart 2026 Çarşamba günü resmi tatil kapsamında yer almazken; bankalar, noterler ve tüm kamu kurumları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
18 MART 2026 RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 18 Mart 2026 Çarşamba günü, kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenini sürdürecek.
Anma programları ülke genelinde geniş katılımla gerçekleştirilecek olsa da bu durum resmi çalışma takviminde herhangi bir değişiklik yaratmıyor.
OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN UYGULAMASI VAR MI?
18 Mart'ta okullar genel olarak açık olacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecek. Ancak bazı illerde, özellikle törenlerin yoğun olarak düzenlendiği bölgelerde, valilik kararıyla sınırlı ölçüde yarım gün uygulaması yapılabiliyor. Bu tür kararlar yerel düzeyde alındığı için ülke genelinde geçerli bir tatil uygulaması bulunmuyor.
BANKALAR, NOTERLER VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
Resmi tatil statüsünde olmayan 18 Mart'ta;
- Bankalar normal mesai saatlerinde hizmet verecek
- Noterler açık olacak
- PTT şubeleri faaliyetlerini sürdürecek
- Tüm kamu kurumları standart çalışma düzenine devam edecek
Gün içerisinde düzenlenecek törenler, kurumların işleyişinde herhangi bir kesintiye neden olmayacak.
TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
18 Mart'ın resmi tatil olmaması nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinde de özel bir uygulama bulunmuyor. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde;
- Otobüs
- Metro
- Metrobüs
- Marmaray
seferleri normal tarifeyle devam edecek ve ücretsiz ulaşım uygulanmayacak.
RESMİ TATİLLERLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLEN 3 SORU VE CEVABI
1) 18 Mart resmi tatil mi?
Hayır, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal çalışma düzenine devam eder.
2) Resmi tatil olmayan özel günlerde yarım gün tatil olur mu?
Genel olarak hayır. Ancak bazı illerde valilik kararıyla, anma programlarının yoğun olduğu bölgelerde okullarda yarım gün uygulaması yapılabilir. Bu durum ülke genelini kapsamaz ve yerel kararlarla belirlenir.
3) Resmi tatil olmayan günlerde bankalar ve devlet daireleri açık mı olur?
Evet. Resmi tatil kapsamında olmayan günlerde bankalar, noterler, PTT şubeleri ve tüm kamu kurumları normal mesai saatleri içinde hizmet vermeye devam eder.