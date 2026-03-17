18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yaklaşırken, 2026 yılı için "resmi tatil mi?" soruları yeniden gündeme geldi. 18 Mart 2026 Çarşamba günü resmi tatil kapsamında yer almazken; bankalar, noterler ve tüm kamu kurumları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

Anma programları ülke genelinde geniş katılımla gerçekleştirilecek olsa da bu durum resmi çalışma takviminde herhangi bir değişiklik yaratmıyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 18 Mart 2026 Çarşamba günü, kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenini sürdürecek.

18 Mart'ta okullar genel olarak açık olacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecek. Ancak bazı illerde, özellikle törenlerin yoğun olarak düzenlendiği bölgelerde, valilik kararıyla sınırlı ölçüde yarım gün uygulaması yapılabiliyor. Bu tür kararlar yerel düzeyde alındığı için ülke genelinde geçerli bir tatil uygulaması bulunmuyor.

Gün içerisinde düzenlenecek törenler, kurumların işleyişinde herhangi bir kesintiye neden olmayacak.

seferleri normal tarifeyle devam edecek ve ücretsiz ulaşım uygulanmayacak.

18 Mart'ın resmi tatil olmaması nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinde de özel bir uygulama bulunmuyor. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde;

RESMİ TATİLLERLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLEN 3 SORU VE CEVABI

1) 18 Mart resmi tatil mi?

Hayır, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal çalışma düzenine devam eder.

2) Resmi tatil olmayan özel günlerde yarım gün tatil olur mu?

Genel olarak hayır. Ancak bazı illerde valilik kararıyla, anma programlarının yoğun olduğu bölgelerde okullarda yarım gün uygulaması yapılabilir. Bu durum ülke genelini kapsamaz ve yerel kararlarla belirlenir.

3) Resmi tatil olmayan günlerde bankalar ve devlet daireleri açık mı olur?

Evet. Resmi tatil kapsamında olmayan günlerde bankalar, noterler, PTT şubeleri ve tüm kamu kurumları normal mesai saatleri içinde hizmet vermeye devam eder.