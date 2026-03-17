CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Gözler gökyüzünde olacak! 18 Mart SOLOTÜRK uçuş takvimi ve etkinlik detayları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna hayatını kaybeden aziz şehitler saygı, rahmet ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı gün kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale'de icra edeceği gösteri uçuşlarına ilişkin programı kamuoyuyla paylaştı.

SOLOTÜRK'ün 18 Mart 2026 Çanakkale gösteri uçuşunun saati ve programı açıklandı. Ana gösteri saat 13.15'te Şehitler Abidesi üzerinde yapılacak. Bugün Tacettin Aslan Camii'nde Çanakkale şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak. Prova ve diğer uçuşların takvimi de netleşti. Birçok bölgede yapılacak etkinliğin detayları duyuruldu.

SOLOTÜRK GÖSTERİ SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK'ün ana gösteri uçuşu 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 13.15'te gerçekleştirilecek. Gösteri, Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde yapılacak. Yetkililer, resmi tören nedeniyle gösteri saatinde Şehitler Abidesi'nin ziyaretçilere kapalı olacağını bildirdi.

GÖSTERİ ÖNCESİ UÇUŞ PROGRAMI BUGÜN

SOLOTÜRK, 17 ve 18 Mart tarihlerinde Çanakkale semalarında / Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Etkinlikler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem görsel hem de manevi açıdan dikkat çeken anlara sahne olacak.

Program çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 18 Mart'ta, TCG Nusret Müze Gemisi'nin de yer aldığı 13 gemiyle Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni düzenlenecek. Törene katılacak 3 gemi ise 17 Mart (bugün) halkın ziyaretine açılıyor.

ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN TİLAVETİ VE DUA PROGRAMI

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında 17 Mart 2026 (bugün) şehitler için özel bir program düzenleniyor. Tacettin Aslan Camii'nde gerçekleştirilecek etkinlikte Çanakkale şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak ve şehitler için dualar edilecek.

ÇEVRE TANIMA UÇUŞLARI YAPILDI

Gösteri öncesi hazırlık kapsamında 14 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Anadolu Hamidiye Tabyası'nda; saat 11.30'da Şehitler Abidesi üzerinde çevre tanıma uçuşları da gerçekleştirildi.

SPOT ETKİNLİKLERİ YAPILACAK

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında düzenlenen birçok etkinlik ziyaretçilere açık olacak. 17-18 Mart tarihlerinde yoğunlaşan program, sergilerden spor organizasyonlarına kadar geniş bir takvimle 24 Mart tarihine kadar devam ediyor. İşte öne çıkan etkinlikler:

TarihEtkinlikYerSaat
17-18 Mart 2026Dağcılık
(18 Mart Şehitleri Anma Kaz Dağı Babadağ Zirve Yürüyüşü)		Bayramiç / Çanakkale-
18 Mart 2026İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ve Bayrak Töreni-11.00
18 Mart 2026Çanakkale 1915 Belgesel Film GösterimiÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi13.30
24 Mart 2026Badminton MüsabakalarıÇanakkale Gençlik Merkezi Spor Salonu10.00

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 111. YILDÖNÜMÜNE ÖZEL ETKİNLİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

Mobil uygulamalarımızı indirin