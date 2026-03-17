Gözler gökyüzünde olacak! 18 Mart SOLOTÜRK uçuş takvimi ve etkinlik detayları

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 13:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna hayatını kaybeden aziz şehitler saygı, rahmet ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı gün kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale'de icra edeceği gösteri uçuşlarına ilişkin programı kamuoyuyla paylaştı.

SOLOTÜRK'ün 18 Mart 2026 Çanakkale gösteri uçuşunun saati ve programı açıklandı. Ana gösteri saat 13.15'te Şehitler Abidesi üzerinde yapılacak. Bugün Tacettin Aslan Camii'nde Çanakkale şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak. Prova ve diğer uçuşların takvimi de netleşti. Birçok bölgede yapılacak etkinliğin detayları duyuruldu.

SOLOTÜRK GÖSTERİ SAAT KAÇTA? SOLOTÜRK'ün ana gösteri uçuşu 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 13.15'te gerçekleştirilecek. Gösteri, Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde yapılacak. Yetkililer, resmi tören nedeniyle gösteri saatinde Şehitler Abidesi'nin ziyaretçilere kapalı olacağını bildirdi.

GÖSTERİ ÖNCESİ UÇUŞ PROGRAMI BUGÜN SOLOTÜRK, 17 ve 18 Mart tarihlerinde Çanakkale semalarında / Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Etkinlikler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem görsel hem de manevi açıdan dikkat çeken anlara sahne olacak.

Program çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 18 Mart'ta, TCG Nusret Müze Gemisi'nin de yer aldığı 13 gemiyle Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni düzenlenecek. Törene katılacak 3 gemi ise 17 Mart (bugün) halkın ziyaretine açılıyor.