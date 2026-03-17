18 Mart, tarihte Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak derin bir anlam taşır. Vatan için canını feda eden kahramanlar, ülke genelinde düzenlenen törenlerle anılırken; bu büyük destanın ruhu en güçlü şekilde şiirlerle yaşatılır. Öğrenciler başta olmak üzere Çanakkale ruhunu dizelerle ifade etmek isteyenler için hazırlanan 2, 3, 4 ve 5 kıtalık şiirler, zaferin anlamını ve milletin gösterdiği eşsiz fedakarlığı etkileyici bir anlatımla yansıtır.

Çanakkale köpürür düşmana geçit vermez. Bu toprağın üstüne başka bayrak dikilmez. Öyle bir zafer ki bu asırlarca silinmez. Haykırır tüm ulusum Çanakkale geçilmez.

Gürleyen top sesleri Mehmetçiğin sesidir. Çanakkale ulusun bütünleştiği yerdir. Denizde Nusrat'ımız, karada bataryalar, Hamidiye atışta, bir de Mesudiye var.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak. Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Bir Elhamla, iki damla gözyaşı Ruhunuz şadolsun Çanakkale Kahramanları

Daha onbeşinde, onaltısında Kurşunlara yürüdünüz Helal edin hakkınızı Yapabildiğim tek şey bugün

Gidip can verdiniz Elimde bardağım Çayımı rahat içebiliyorsam Çünkü siz orda öldünüz

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen

Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren

Vatan toprağı için can ile serden geçen

Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını

Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını

Komayacağız yerde şehitlerin kanını

Korku bilmez bu millet artıracak şanını

Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı

Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı

Anlayacak kafirler bucağı ve karışı

Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!

Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab

Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab

Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir

Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir

Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir

'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

Samet Mehmet Bora