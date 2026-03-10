CANLI YAYIN
17 Milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Bu yıl emeklilere 4 bin lira olarak ödenecek ikramiyenin, bayram tarihleri olan 20-22 Mart'tan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. SGK'dan aylık alan yaklaşık 17 milyon kişiyi ilgilendiren ödeme için hazırlıklar sürerken ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler başta olmak üzere yaklaşık 17 milyon kişiyi ilgilendiren ödeme için hazırlıklar sürerken, ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Beklentiler ödemelerin önümüzdeki hafta yapılacağı yönünde yoğunlaşsa da, bu hafta içinde yatırılması ihtimali de bulunuyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, mart ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri bulunan kişiler bayram ikramiyesinden yararlanacak.

Bunun yanı sıra SGK'dan aylık bağlanan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl için bayram ikramiyesi tutarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Mevcut uygulamaya göre emeklilere Ramazan Bayramı için 4 bin lira ikramiye ödenecek.

Ölüm aylığı alanlar için ödeme tutarı aylık bağlanma oranına göre değişiyor. Buna göre; eşinden ölüm aylığı alan ve aylık oranı yüzde 75 olanlar 3 bin lira, yüzde 50 olanlar ise 2 bin lira ikramiye alacak. Anne veya babasından ölüm aylığı alan hak sahiplerine ise yüzde 25 oranı üzerinden bin lira ödeme yapılacak.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NASIL ÖDENECEK?

İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak ikramiye ödemesi, kişinin iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak.

Örneğin meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olan kişiye ikramiye tutarının yüzde 25'i, yüzde 45 olanlara ise yüzde 45'i oranında ödeme yapılacak.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLAR NE KADAR ALACAK?

Birden fazla dosya üzerinden aylık alan kişiler için ikramiye tek dosya üzerinden ödeniyor. Hangi dosyada aylık oranı daha yüksekse ödeme o dosya baz alınarak gerçekleştiriliyor.

Örneğin hem vefat eden eşinden yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan hem de kendi emekli aylığı bulunan bir kişi, yalnızca emekli aylığı kapsamında bayram ikramiyesi alabilecek.

ŞUBAT AYINDA BAŞVURANLAR DA YARARLANABİLECEK

Yasal düzenlemeye göre bayram ikramiyesi alabilmek için emekli aylığının bayramın bulunduğu ayda bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları ise başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.

Bu nedenle şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapan ve gerekli şartları sağlayan kişiler Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mart ve nisan aylarında emeklilik başvurusu yapanlar ise bu yıl yalnızca Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Bayram ikramiyesi ödemeleri SGK tarafından otomatik olarak yapılıyor. Bu nedenle hak sahiplerinin ayrıca bir başvuruda bulunmasına gerek bulunmuyor.

İKRAMİYEDEN KESİNTİ YAPILIYOR MU?

Bayram ikramiyesi ödemeleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan hesaplara yatırılıyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin de bu tarihlerden önce hesaplara yatırılması planlanıyor.

Ödemelerin bu hafta içinde yapılma ihtimali bulunsa da, beklentiler ağırlıklı olarak 16-19 Mart tarihleri arasında yatırılacağı yönünde. Kesin ödeme takviminin ise SGK tarafından açıklanması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİYLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN 5 BİLGİ

  • İkramiye tutarı 4 bin lira

Bu yıl için emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 4 bin lira ödeme yapılacak. Tutarla ilgili şu ana kadar yeni bir artış açıklanmadı.

  • Ölüm aylığı alanların ödemesi oranına göre değişiyor

Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişiler, aylık bağlanma oranına göre ikramiye alacak. Aylık oranı yüzde 75 olanlara 3 bin lira, yüzde 50 olanlara 2 bin lira ödeme yapılacak.

  • Anne veya babadan aylık alanlara bin lira

Anne ya da babasından ölüm aylığı bağlanan hak sahiplerine yüzde 25 oranı üzerinden bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

  • Sürekli iş göremezlik geliri alanlara oranlı ödeme

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak ödeme, kişinin iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak.

  • Birden fazla aylık alanlara tek dosya üzerinden ödeme

Hem emekli aylığı hem de ölüm aylığı gibi birden fazla dosyadan ödeme alan kişiler için ikramiye, aylık oranı daha yüksek olan dosya üzerinden yatırılacak.

