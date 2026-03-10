17 Milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Bu yıl emeklilere 4 bin lira olarak ödenecek ikramiyenin, bayram tarihleri olan 20-22 Mart'tan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. SGK'dan aylık alan yaklaşık 17 milyon kişiyi ilgilendiren ödeme için hazırlıklar sürerken ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler başta olmak üzere yaklaşık 17 milyon kişiyi ilgilendiren ödeme için hazırlıklar sürerken, ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Beklentiler ödemelerin önümüzdeki hafta yapılacağı yönünde yoğunlaşsa da, bu hafta içinde yatırılması ihtimali de bulunuyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, mart ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri bulunan kişiler bayram ikramiyesinden yararlanacak.
Bunun yanı sıra SGK'dan aylık bağlanan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme yapılacak.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bu yıl için bayram ikramiyesi tutarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Mevcut uygulamaya göre emeklilere Ramazan Bayramı için 4 bin lira ikramiye ödenecek.
Ölüm aylığı alanlar için ödeme tutarı aylık bağlanma oranına göre değişiyor. Buna göre; eşinden ölüm aylığı alan ve aylık oranı yüzde 75 olanlar 3 bin lira, yüzde 50 olanlar ise 2 bin lira ikramiye alacak. Anne veya babasından ölüm aylığı alan hak sahiplerine ise yüzde 25 oranı üzerinden bin lira ödeme yapılacak.
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NASIL ÖDENECEK?
İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak ikramiye ödemesi, kişinin iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak.
Örneğin meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olan kişiye ikramiye tutarının yüzde 25'i, yüzde 45 olanlara ise yüzde 45'i oranında ödeme yapılacak.
BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLAR NE KADAR ALACAK?
Birden fazla dosya üzerinden aylık alan kişiler için ikramiye tek dosya üzerinden ödeniyor. Hangi dosyada aylık oranı daha yüksekse ödeme o dosya baz alınarak gerçekleştiriliyor.
Örneğin hem vefat eden eşinden yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan hem de kendi emekli aylığı bulunan bir kişi, yalnızca emekli aylığı kapsamında bayram ikramiyesi alabilecek.