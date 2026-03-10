17 Milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler başta olmak üzere yaklaşık 17 milyon kişiyi ilgilendiren ödeme için hazırlıklar sürerken, ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Beklentiler ödemelerin önümüzdeki hafta yapılacağı yönünde yoğunlaşsa da, bu hafta içinde yatırılması ihtimali de bulunuyor.

Bunun yanı sıra SGK'dan aylık bağlanan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme yapılacak.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, mart ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri bulunan kişiler bayram ikramiyesinden yararlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl için bayram ikramiyesi tutarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Mevcut uygulamaya göre emeklilere Ramazan Bayramı için 4 bin lira ikramiye ödenecek.

Ölüm aylığı alanlar için ödeme tutarı aylık bağlanma oranına göre değişiyor. Buna göre; eşinden ölüm aylığı alan ve aylık oranı yüzde 75 olanlar 3 bin lira, yüzde 50 olanlar ise 2 bin lira ikramiye alacak. Anne veya babasından ölüm aylığı alan hak sahiplerine ise yüzde 25 oranı üzerinden bin lira ödeme yapılacak.