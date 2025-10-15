16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL

A101'in 16 Ekim 2025 tarihli yeni aktüel ürün kataloğu açıklandı. Bu hafta A101 marketlerde, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce üründe indirim fırsatları başlıyor. Su sebili, dik süpürge, saç düzleştirici, lazer epilasyon cihazı gibi dikkat çeken ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Kış aylarında sıkça tercih edilen ikiz balık tavası ve ev terliği çeşitleri de bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. İşte bu haftanın A101 fırsat listesi…