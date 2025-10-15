Viral Galeri Viral Liste 16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL

16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL

A101'in yeni haftalık kampanyası belli oldu. 16 Ekim Perşembe A101 aktüel ürün kataloğu ile hem ev eşyalarında hem de kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor. Su sebili, dik süpürge, saç şekillendirici, epilasyon cihazı, halı ve daha birçok üründe indirimler bulunuyor. Peki A101 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var? İşte 16 Ekim A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 12:44
16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL

A101'in 16 Ekim 2025 tarihli yeni aktüel ürün kataloğu açıklandı. Bu hafta A101 marketlerde, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce üründe indirim fırsatları başlıyor. Su sebili, dik süpürge, saç düzleştirici, lazer epilasyon cihazı gibi dikkat çeken ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Kış aylarında sıkça tercih edilen ikiz balık tavası ve ev terliği çeşitleri de bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. İşte bu haftanın A101 fırsat listesi…

16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL

16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG

Tam Yağlı Süzme Peynir 1 kg: 219 TL
Krema 200 ml: 45 TL
Laktozsuz Süt 200 ml: 13,50 TL
Çikolatalı Pastörize Süt 1 L: 69,50 TL

16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL

42 No'lu Tirebolu Çayı 500 g: 159 TL
Türk Kahvesi 100 g: 50 TL
Çiğ Badem 250 g: 135 TL
Kavrulmuş Badem İçi 250 g: 135 TL

16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL

Toz Deterjan 10 kg: 259 TL
Yumuşatıcı 5 L: 119 TL
40'lı Bambu Tuvalet Kağıdı: 239 TL
16'lı Bambu Kağıt Havlu: 169 TL
Çocuk Diş Fırçası: 59,50 TL

16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri 1 L:50 TL
Elmalı Soda 6x200 ml: 60 TL
%100 Elma Suyu 1 L: 60 TL

SON DAKİKA