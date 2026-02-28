CANLI YAYIN
1552’den bu yana ayakta: Osmanlı mirası Ramazan’da iftar sofralarını ısıtıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

1552'de Hürrem Sultan tarafından yaptırılan Haseki Sultan Tekkesi, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sıcak yemek dağıtmayı sürdürüyor. Yaklaşık 500 yıllık vakıf geleneği, bağışlar ve İslami Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle ayakta tutuluyor.

Osmanlı döneminde inşa edilen ve Mescid-i Aksa'ya yakın konumuyla bilinen Haseki Sultan Tekkesi, Kudüs'te asırlardır süren hayır faaliyetlerini bugün de yaşatıyor. Ramazan ayında iftar sofraları için hazırlanan yemekler, din ve milliyet ayrımı gözetilmeksizin kapıya gelen herkese ulaştırılıyor.

1552'DEN BU YANA AYAKTA

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından 1552 yılında, Mescid-i Aksa'nın "Meclis Kapısı"na yakın bir noktada inşa ettirilen Haseki Sultan Tekkesi, Osmanlı'nın Kudüs'te bıraktığı önemli eserlerden biri olarak varlığını koruyor.

Osmanlı döneminde Suriye ve Filistin'deki geniş araziler ile dükkan gelirleri tekkeye tahsis edilerek vakfın sürdürülebilirliği sağlandı. Günümüzde ise İsrail'in arazi ve mülklere el koyması nedeniyle tekke faaliyetlerini, İslami Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesi ve hayırsever bağışlarıyla sürdürüyor.

Tekke, 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Anlaşması kapsamında, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu olma yetkisine sahip Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı olarak hizmet veriyor.

AŞEVİ, FIRIN VE MESCİTTEN OLUŞAN KÜLLİYE

Haseki Sultan Tekkesi; aşevi olarak kullanılan mutfak, fırın, yemek salonu, kiler, geçmişte atların bağlandığı ahır bölümü ve sonradan eklenen mescitten oluşuyor. Ramazan ayında hazırlanan menülerde et ve tavuk yemekleri öne çıkarken, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kapıya gelenlerin dini, mezhebi, milliyeti ya da dili gözetilmiyor. Tekke, Eski Şehir'de yaşayan herkese açık bir hayır kapısı olma özelliğini koruyor.

"FİLİSTİN VE MÜSLÜMAN HALKININ MİRASININ BİR PARÇASI"

AA haberine göre; Haseki Sultan Tekkesi Müdürü Bessam Ebu Lubde yaptığı açıklamada, "Bu tekke (Kudüs) Eski Şehir'deki Filistin ve Müslüman halkının mirasının bir parçasıdır." ifadelerine yer verdi.

Geleneği sürdürmek için yıl boyunca çalıştıklarını belirten Ebu Lubde, geçmişte ilim talebelerine ve Mescid-i Aksa'yı sık ziyaret edenlere yemek sağladığını, şimdi ise geleneğin hayırseverlerin yardımlarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Aşevinin geliştirilmesine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destek vererek, ekipman sağladığının altını çizdi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN SAYISI ARTTI

Ramazan döneminde ihtiyaç sahiplerine zengin menüler sunduklarını vurgulayan Ebu Lubde, Covid-19 ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğü iki yıllık dönemde ihtiyaç sahiplerinin sayısında artış yaşandığına dikkat çekti.

Ebu Lubde, "Eski Şehir'deki ekonomik durum çok kötü ancak halkımız kararlı ve dirençli, gururlu ve onurlu. Biz de onlara en kaliteli şekilde yemek sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Mescid-i Aksa personeline de yemek hazırladıklarını belirterek, "Tüm yıl boyunca çalışıyoruz. Bu, Allah'ın izniyle tek bir fakir insan kalmayana ve burası müze haline getirilene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tekkenin geçmişte birkaç kez yıkılıp yeniden inşa edildiğini vurgulayan Ebu Lubde, buranın psikolojik bir öneme sahip olduğunu söyledi. "Eski Şehir'deki her Filistinli Hıristiyan ve Müslümanın zihninde yeri var." dedi.

