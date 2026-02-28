1552’den bu yana ayakta: Osmanlı mirası Ramazan’da iftar sofralarını ısıtıyor

Geleneği sürdürmek için yıl boyunca çalıştıklarını belirten Ebu Lubde, geçmişte ilim talebelerine ve Mescid-i Aksa'yı sık ziyaret edenlere yemek sağladığını, şimdi ise geleneğin hayırseverlerin yardımlarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Aşevinin geliştirilmesine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destek vererek, ekipman sağladığının altını çizdi.

Ebu Lubde, "Eski Şehir'deki ekonomik durum çok kötü ancak halkımız kararlı ve dirençli, gururlu ve onurlu. Biz de onlara en kaliteli şekilde yemek sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Mescid-i Aksa personeline de yemek hazırladıklarını belirterek, "Tüm yıl boyunca çalışıyoruz. Bu, Allah'ın izniyle tek bir fakir insan kalmayana ve burası müze haline getirilene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tekkenin geçmişte birkaç kez yıkılıp yeniden inşa edildiğini vurgulayan Ebu Lubde, buranın psikolojik bir öneme sahip olduğunu söyledi. "Eski Şehir'deki her Filistinli Hıristiyan ve Müslümanın zihninde yeri var." dedi.