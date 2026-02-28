1552’den bu yana ayakta: Osmanlı mirası Ramazan’da iftar sofralarını ısıtıyor
1552'de Hürrem Sultan tarafından yaptırılan Haseki Sultan Tekkesi, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sıcak yemek dağıtmayı sürdürüyor. Yaklaşık 500 yıllık vakıf geleneği, bağışlar ve İslami Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle ayakta tutuluyor.
Osmanlı döneminde inşa edilen ve Mescid-i Aksa'ya yakın konumuyla bilinen Haseki Sultan Tekkesi, Kudüs'te asırlardır süren hayır faaliyetlerini bugün de yaşatıyor. Ramazan ayında iftar sofraları için hazırlanan yemekler, din ve milliyet ayrımı gözetilmeksizin kapıya gelen herkese ulaştırılıyor.
1552'DEN BU YANA AYAKTA
Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından 1552 yılında, Mescid-i Aksa'nın "Meclis Kapısı"na yakın bir noktada inşa ettirilen Haseki Sultan Tekkesi, Osmanlı'nın Kudüs'te bıraktığı önemli eserlerden biri olarak varlığını koruyor.
Osmanlı döneminde Suriye ve Filistin'deki geniş araziler ile dükkan gelirleri tekkeye tahsis edilerek vakfın sürdürülebilirliği sağlandı. Günümüzde ise İsrail'in arazi ve mülklere el koyması nedeniyle tekke faaliyetlerini, İslami Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesi ve hayırsever bağışlarıyla sürdürüyor.
Tekke, 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Anlaşması kapsamında, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu olma yetkisine sahip Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı olarak hizmet veriyor.
AŞEVİ, FIRIN VE MESCİTTEN OLUŞAN KÜLLİYE
Haseki Sultan Tekkesi; aşevi olarak kullanılan mutfak, fırın, yemek salonu, kiler, geçmişte atların bağlandığı ahır bölümü ve sonradan eklenen mescitten oluşuyor. Ramazan ayında hazırlanan menülerde et ve tavuk yemekleri öne çıkarken, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sıcak yemek ulaştırılıyor.
Kapıya gelenlerin dini, mezhebi, milliyeti ya da dili gözetilmiyor. Tekke, Eski Şehir'de yaşayan herkese açık bir hayır kapısı olma özelliğini koruyor.
"FİLİSTİN VE MÜSLÜMAN HALKININ MİRASININ BİR PARÇASI"
AA haberine göre; Haseki Sultan Tekkesi Müdürü Bessam Ebu Lubde yaptığı açıklamada, "Bu tekke (Kudüs) Eski Şehir'deki Filistin ve Müslüman halkının mirasının bir parçasıdır." ifadelerine yer verdi.