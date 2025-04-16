Viral Galeri Viral Liste 150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri

150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri

Nakit ihtiyacı gün geçtikçe artarken, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bankalar, Nisan 2025 dönemine özel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını duyurdu. Aylık taksit tutarları ve faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Başvurular hem şubelerden hem de internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapılabiliyor. İşte banka banka faiz oranları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:46
150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri

Acil nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi faiz oranları ve aylık taksit tutarlarını merak ediyor. Yapı Kredi, Akbank, TEB, İş Bankası, Garanti BBVA gibi bankalar bireysel müşterilere yönelik olarak güncel faiz oranlarını açıkladı. 24 aya kadar vade seçeneğiyle sunulan bu kredilerde, faiz oranları müşterinin kredi notuna ve banka politikasına göre şekilleniyor. Peki 24 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisinin faiz oranları ne kadar? İşte aylık taksit tabloları…

150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri

Banka Banka Aylık Taksit Tutarları

QNB

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 10.386,30 TL

Toplam Ödeme: 250.133,70 TL

150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri

Türkiye Finans

3 Ay Ertelemeli

Kâr Payı Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 10.521,22 TL

Toplam Ödeme: 253.259,28 TL

150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 10.793,57 TL

Toplam Ödeme: 259.795,68 TL

150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri

CEPTETEB

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 10.930,99 TL

Toplam Ödeme: 263.206,26 TL

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