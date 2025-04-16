150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri
Nakit ihtiyacı gün geçtikçe artarken, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bankalar, Nisan 2025 dönemine özel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını duyurdu. Aylık taksit tutarları ve faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Başvurular hem şubelerden hem de internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapılabiliyor. İşte banka banka faiz oranları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:46