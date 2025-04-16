150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası! Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank aylık taksitleri

Acil nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi faiz oranları ve aylık taksit tutarlarını merak ediyor. Yapı Kredi, Akbank, TEB, İş Bankası, Garanti BBVA gibi bankalar bireysel müşterilere yönelik olarak güncel faiz oranlarını açıkladı. 24 aya kadar vade seçeneğiyle sunulan bu kredilerde, faiz oranları müşterinin kredi notuna ve banka politikasına göre şekilleniyor. Peki 24 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisinin faiz oranları ne kadar? İşte aylık taksit tabloları…