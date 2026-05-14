15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar

Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde aile kurumunun korunması, gençlerin manevi değerlerle yetiştirilmesi ve engelli bireylere karşı toplumsal duyarlılık çağrısı öne çıktı. Hutbede dijital mecraların aile yapısına etkisine de dikkat çekildi.

Türkiye genelindeki camilerde okunan 15 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, "Toplumsal Sorumluluklarımız" konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede; aile bağlarının güçlendirilmesi, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi, özel gereksinimli bireylerin hayatının kolaylaştırılması ve modern çağın tehditlerine karşı toplumsal bilinç oluşturulması gerektiği vurgulandı.

HUTBENİN ANA MESAJI: "HER HAK SAHİBİNE HAKKINI VERİN" Cuma hutbesinde Hz. Muhammed'in (s.a.s.) şu hadisine yer verilerek toplumsal sorumlulukların önemine dikkat çekildi: "Üzerinde kendinin hakkı vardır. Rabbinin hakkı vardır. Misafirinin hakkı vardır. Ailenin hakkı vardır. O halde her hak sahibine hakkını ver!" Bu hadis-i şerifin, Buhârî'de yer alan önemli rivayetlerden biri olduğu hatırlatıldı. Hutbede, bireyin yalnızca kendi hayatından değil; ailesinden, çevresinden ve toplumdan da sorumlu olduğu ifade edildi.

AİLE KURUMUNA GÜÇLÜ VURGU Hutbenin en dikkat çeken bölümlerinden biri aile yapısına yönelik mesajlar oldu. Diyanet, sevgi ve saygı temeli üzerine kurulan ailelerin hem toplumun hem de geleceğin teminatı olduğunu belirtti. Hutbede Kur'an-ı Kerim'den Rum Suresi 21. ayet hatırlatılarak eşler arasındaki sevgi ve merhametin Allah'ın varlığının delillerinden biri olduğu ifade edildi. "Hiçbir şey; eşlerin birbirlerine duyduğu muhabbetin, çocukların verdiği neşenin, anne ve babanın hissettirdiği mutluluğun yerini dolduramaz."

GENÇLERİN MANEVİ DEĞERLERLE YETİŞMESİ Hutbede gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı yetiştirilmesinin önemine de geniş yer ayrıldı. Özellikle kimlik, aidiyet ve fedakarlık gibi kavramların yeni nesillere aktarılmasının toplumsal bir görev olduğu belirtildi. Diyanet, anne ve babalara çocuklarıyla daha fazla iletişim kurmaları çağrısında bulundu. Hutbede Ebû Dâvûd'un şu hadisi hatırlatıldı: "Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter."