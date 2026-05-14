CANLI YAYIN

15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde aile kurumunun korunması, gençlerin manevi değerlerle yetiştirilmesi ve engelli bireylere karşı toplumsal duyarlılık çağrısı öne çıktı. Hutbede dijital mecraların aile yapısına etkisine de dikkat çekildi.

15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar 1

Türkiye genelindeki camilerde okunan 15 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinde, "Toplumsal Sorumluluklarımız" konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede; aile bağlarının güçlendirilmesi, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi, özel gereksinimli bireylerin hayatının kolaylaştırılması ve modern çağın tehditlerine karşı toplumsal bilinç oluşturulması gerektiği vurgulandı.

15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar 2

HUTBENİN ANA MESAJI: "HER HAK SAHİBİNE HAKKINI VERİN"

Cuma hutbesinde Hz. Muhammed'in (s.a.s.) şu hadisine yer verilerek toplumsal sorumlulukların önemine dikkat çekildi:

"Üzerinde kendinin hakkı vardır. Rabbinin hakkı vardır. Misafirinin hakkı vardır. Ailenin hakkı vardır. O halde her hak sahibine hakkını ver!"

Bu hadis-i şerifin, Buhârî'de yer alan önemli rivayetlerden biri olduğu hatırlatıldı. Hutbede, bireyin yalnızca kendi hayatından değil; ailesinden, çevresinden ve toplumdan da sorumlu olduğu ifade edildi.

15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar 3

AİLE KURUMUNA GÜÇLÜ VURGU

Hutbenin en dikkat çeken bölümlerinden biri aile yapısına yönelik mesajlar oldu. Diyanet, sevgi ve saygı temeli üzerine kurulan ailelerin hem toplumun hem de geleceğin teminatı olduğunu belirtti. Hutbede Kur'an-ı Kerim'den Rum Suresi 21. ayet hatırlatılarak eşler arasındaki sevgi ve merhametin Allah'ın varlığının delillerinden biri olduğu ifade edildi.

"Hiçbir şey; eşlerin birbirlerine duyduğu muhabbetin, çocukların verdiği neşenin, anne ve babanın hissettirdiği mutluluğun yerini dolduramaz."

15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar 4

GENÇLERİN MANEVİ DEĞERLERLE YETİŞMESİ

Hutbede gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı yetiştirilmesinin önemine de geniş yer ayrıldı. Özellikle kimlik, aidiyet ve fedakarlık gibi kavramların yeni nesillere aktarılmasının toplumsal bir görev olduğu belirtildi. Hutbede gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı yetiştirilmesinin önemine de geniş yer ayrıldı.

Diyanet, anne ve babalara çocuklarıyla daha fazla iletişim kurmaları çağrısında bulundu. Hutbede Ebû Dâvûd'un şu hadisi hatırlatıldı:

"Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter."

15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar 5

ENGELLİ BİREYLER İÇİN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Cuma hutbesinde engelli bireyler ve aileleri de unutulmadı. Toplumun tüm kesimlerinin özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için sorumluluk taşıdığı belirtildi. Hutbede;

  • Camilerin,
  • Okulların,
  • Sokakların,
  • Kamu binalarının

engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca Peygamber Efendimizin şu hadisine yer verildi:

"Kim, kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir."

15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar 6

DİJİTAL MECRALAR VE AİLE YAPISI UYARISI

Diyanet'in hutbesinde modern çağın sorunlarına ilişkin mesajlar da öne çıktı. Özellikle dijital platformlar, televizyon içerikleri ve bazı medya unsurları üzerinden aile yapısının zayıflatılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Hutbede, "sapkın akımlar" ve "batıl ideolojiler" aracılığıyla gençlerin zihninin bulandırıldığı belirtilirken, ailelerin çocuklarını manevi değerlerle yetiştirmesi gerektiği vurgulandı.

15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar 7

15 MAYIS CUMA HUTBESİ TAM METNİ

TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ

Muhterem Müslümanlar!

İslam, kişinin; Rabbine ve kendisine karşı görevleri yanında, ailesine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını da düzenleyen bir dindir. Allah Resûlü (s.a.s)'in hadislerinde yer alan şu ifade ne kadar da önemlidir: "Üzerinde kendinin hakkı vardır. Rabbinin hakkı vardır. Misafirinin hakkı vardır. Ailenin hakkı vardır. O halde her hak sahibine hakkını ver!"

Aziz Müminler!

Eşlerin sevgi ve saygıyla birbirine bağlı kaldığı, büyüklere hürmetin eksik edilmediği, çocuklarla bereketlenen bir aile yuvası kurmak, onu korumak ve güçlendirmek insani ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Zira kişinin; ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak huzur bulduğu, inanç ve medeniyet değerleriyle buluştuğu ilk yer ailesidir. Erdemli bireylerin oluşturduğu faziletli bir toplum ve barış içinde bir dünya inşa etmenin yolu aileden geçmektedir. Yüce Rabbimiz, "Kendileri ile huzur bulasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratması ve aranıza sevgi ile merhamet koyması O'nun varlığının delillerindendir" buyurarak, bizlere, ailenin ilahî bir lütuf olduğunu hatırlatmaktadır. Dolayısıyla hiçbir yapı, aile kurumunun alternatifi değildir. Ve yine hiçbir şey; eşlerin birbirlerine duyduğu muhabbetin, çocukların verdiği neşenin, anne ve babanın hissettirdiği mutluluğun, dede ve ninenin sağladığı güvenin yerini asla dolduramaz.

15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar 8

Kıymetli Müslümanlar!

Dinine bağlı, mukaddesatına saygılı nesiller yetiştirmek, ihmal edemeyeceğimiz diğer bir sorumluluğumuzdur. Ecdadımızdan bize miras kalan; kimlik, aidiyet ve fedakârlık gibi hasletleri gençlerimize kazandırmak asli vazifelerimizdendir. Evlatlarımıza değer vermek, onları dinlemek, iki cihan saadetleri için kendilerine rehberlik etmek vazgeçemeyeceğimiz görevlerimizdendir. Allah Resûlü (s.a.s), bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: "Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter."

Değerli Müminler!

Engelleri azimle aşmaya çalışan kardeşlerimize ve ailelerine karşı duyarlı olmak ise dini, ahlaki ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu sebeple "Kim, kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir" nebevi tavsiyesine uyarak; ibadethanelerimizi, okullarımızı, binalarımızı, sokaklarımızı, engelli kardeşlerimizin kullanabileceği şekilde imar etmeliyiz. Hayatı, özel gereksinimli kardeşlerimiz için kolaylaştırmanın gayretinde olmalıyız.

15 Mayıs Cuma Hutbesi yayında! Diyanet’ten aile ve gençlik için kritik uyarılar 9

Aziz Müslümanlar!

Bugün, topyekûn bütün insanlık, pek çok yıkıcı unsurla karşı karşıyadır. Hiçbir sınır ve değer tanımayanlar tarafından; dijital mecralar, reklamlar, televizyon programları ve filmler aracılığıyla toplumun yapı taşı olan aile müessesesi zayıflatılmak istenmektedir. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler eliyle, gençlerin zihin dünyaları bulandırılmaya çalışılmaktadır. Böylesine bir çağda bize düşen; Rabbimizin emirlerine hakkıyla uymak, fıtratımıza sahip çıkmak, nebevî ahlakı ailemize ve nesillerimize aktarmaktır.

Hutbemizi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu dua ile bitiriyoruz: "…Rabbim! 'Bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın işleri yapmayı' bana nasip et. Neslimi de salih kimseler eyle…"

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin