146 ışık yılı uzakta yeni bir dünya keşfedildi! Teleskopla izlenebilecek kadar yakın

146 ışık yılı uzakta yeni bir dünya keşfedildi! Teleskopla izlenebilecek kadar yakın

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 16:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

NASA'nın Kepler teleskobunun verileriyle keşfedilen HD 137010 b adlı gezegen adayı, Dünya'dan yüzde 6 daha büyük ve 355 günde yıldızının çevresinde tur atıyor. 146 ışık yılı uzaklıktaki cismin yaşanabilir kuşakta yer alma ihtimali yüzde 50 olarak hesaplandı.

Güneş'e benzer bir yıldızın çevresinde dönen ve boyut olarak Dünya'ya oldukça yakın bir gezegen adayı keşfedildi. 355 günde yörüngesini tamamlayan bu gök cismi, yaşanabilir kuşakta bulunma ihtimaliyle dikkat çekiyor.

2017'nin Verileri Yeni Bir Sürpriz Getirdi Avustralya, İngiltere, ABD ve Danimarka'dan gök bilimciler, NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun 2017'de yürüttüğü K2 misyonuna ait verileri yeniden analiz etti. İncelemeler sırasında daha önce fark edilmeyen bir sinyal dikkat çekti.

Bu sinyalin "HD 137010 b" adı verilen yeni bir gezegen adayına ait olduğu belirlendi. Aday gezegenin, Güneş'e benzeyen bir yıldızın etrafında döndüğü tespit edildi.

Dünya'ya Bu Kadar Benzer Olması Tesadüf mü? Araştırma ekibinin ölçümlerine göre HD 137010 b, Dünya'dan yalnızca yüzde 6 daha büyük. Ayrıca yıldızının etrafındaki dönüşünü 355 günde tamamlıyor. Bu süre, Dünya'nın Güneş çevresindeki dolanım süresine oldukça yakın.