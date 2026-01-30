CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

146 ışık yılı uzakta yeni bir dünya keşfedildi! Teleskopla izlenebilecek kadar yakın

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

NASA'nın Kepler teleskobunun verileriyle keşfedilen HD 137010 b adlı gezegen adayı, Dünya'dan yüzde 6 daha büyük ve 355 günde yıldızının çevresinde tur atıyor. 146 ışık yılı uzaklıktaki cismin yaşanabilir kuşakta yer alma ihtimali yüzde 50 olarak hesaplandı.

146 ışık yılı uzakta yeni bir dünya keşfedildi! Teleskopla izlenebilecek kadar yakın 1

Güneş'e benzer bir yıldızın çevresinde dönen ve boyut olarak Dünya'ya oldukça yakın bir gezegen adayı keşfedildi. 355 günde yörüngesini tamamlayan bu gök cismi, yaşanabilir kuşakta bulunma ihtimaliyle dikkat çekiyor.

146 ışık yılı uzakta yeni bir dünya keşfedildi! Teleskopla izlenebilecek kadar yakın 2

2017'nin Verileri Yeni Bir Sürpriz Getirdi

Avustralya, İngiltere, ABD ve Danimarka'dan gök bilimciler, NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun 2017'de yürüttüğü K2 misyonuna ait verileri yeniden analiz etti. İncelemeler sırasında daha önce fark edilmeyen bir sinyal dikkat çekti.

146 ışık yılı uzakta yeni bir dünya keşfedildi! Teleskopla izlenebilecek kadar yakın 3

Bu sinyalin "HD 137010 b" adı verilen yeni bir gezegen adayına ait olduğu belirlendi. Aday gezegenin, Güneş'e benzeyen bir yıldızın etrafında döndüğü tespit edildi.

146 ışık yılı uzakta yeni bir dünya keşfedildi! Teleskopla izlenebilecek kadar yakın 4

Dünya'ya Bu Kadar Benzer Olması Tesadüf mü?

Araştırma ekibinin ölçümlerine göre HD 137010 b, Dünya'dan yalnızca yüzde 6 daha büyük. Ayrıca yıldızının etrafındaki dönüşünü 355 günde tamamlıyor. Bu süre, Dünya'nın Güneş çevresindeki dolanım süresine oldukça yakın.

146 ışık yılı uzakta yeni bir dünya keşfedildi! Teleskopla izlenebilecek kadar yakın 5

Yaşanabilir Kuşakta Olma İhtimali Yüzde 50

Bilim insanları, gezegen adayının bulunduğu sistemin "yaşanabilir kuşak" içinde yer alma olasılığını yüzde 50 olarak hesapladı. Bu kuşak, bir gezegenin yüzeyinde sıvı su bulunabilecek sıcaklık aralığını ifade ediyor. HD 137010 b'nin Dünya'dan 146 ışık yılı uzaklıkta olması da dikkat çekiyor. Araştırmacılar, bu mesafenin gelişmiş teleskoplarla ayrıntılı gözlemler yapmak için uygun olduğunu belirtiyor.

146 ışık yılı uzakta yeni bir dünya keşfedildi! Teleskopla izlenebilecek kadar yakın 6

Yüzey Koşulları Umut mu, Engel mi?

Her ne kadar yaşanabilir kuşak ihtimali bulunsa da gezegenin bağlı olduğu yıldız, Güneş'e göre daha soğuk ve daha sönük. Bu durum yüzey sıcaklığını doğrudan etkiliyor. Hesaplamalara göre HD 137010 b'nin yüzey sıcaklığı eksi 70 santigrat dereceye kadar düşebilir. Bu değer, Mars'taki ortalama sıcaklıklara benziyor.

146 ışık yılı uzakta yeni bir dünya keşfedildi! Teleskopla izlenebilecek kadar yakın 7

Henüz "Kesin Gezegen" Değil

Araştırmacılar, HD 137010 b'nin henüz resmî olarak ötegezegen olarak sınıflandırılmadığını vurguluyor. Bunun için daha fazla gözlem ve doğrulama verisine ihtiyaç var. Keşfin ayrıntıları Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin