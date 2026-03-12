"Andolsun biz, her ümmete 'Allah'a kulluk edin, tâğuttan uzak durun' diyen bir peygamber gönderdik." (Nahl Suresi, 16/36)

Hutbede Müslümanların peygamberler arasında ayrım yapmadığı ifade edildi. Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin aynı temel mesajı insanlara ilettiği vurgulandı. Bu mesajın özünde şu çağrı yer alıyor:

Hutbede İslam'ın yalnızca inançta değil sosyal hayatta da birlik ve dayanışmayı emrettiği ifade edildi. Müslümanların birbirleriyle çekişmek yerine kardeşlik bilinciyle hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu konuda Kur'an'dan Enfal Suresi'nin 46. ayeti hatırlatıldı:

Hutbenin sonunda Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığı hatırlatıldı. Müslümanların bu günlerde hayatlarını yeniden gözden geçirmeleri ve birliklerini güçlendirmeleri gerektiği ifade edildi. Hutbede ayrıca önümüzdeki hafta idrak edilecek Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne de değinildi. Aziz şehitler ve gaziler için rahmet ve minnet dileğinde bulunuldu.

"Biz Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrâil Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir."

13 MART CUMA HUTBESİ TAM METNİ

HAK VE HAKİKATİN TEMSİLCİLERİ: PEYGAMBERLER

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimizin temel inanç esaslarından biri peygamberlere imandır. Peygamberler, Allah'ın insanlar arasından seçtiği elçileri, hak ve hakikatin temsilcileridir. Onlar; insanlığa, ebedi kurtuluş yolunu göstermek için gönderilmiştir. Peygamberler, insanları; tek olan Allah'a iman etmeye, yani tevhide davet etmişlerdir.

Aziz Müminler!

Hz. Âdem ile başlayan peygamberlik vazifesi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ile sona ermiştir. Aynı şekilde Hz. Âdem ile başlayan ilâhî mesaj, Ramazan ayında Kadir Gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e indirilen Kur'an-ı Kerim'le taçlanmış ve son bulmuştur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), zulmün girdabındaki bir toplumu değiştirmiştir. Yaşanmaz denilen dünyayı saadet asrına; cehaletin karanlığını aydınlığa çevirmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde, "Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin ardından gelen elMukaffî'yim, insanların arkamda toplandığı elHâşir'im, Tevbe Peygamberi'yim, Rahmet Peygamberi'yim" buyurmuştur. Dolayısıyla, kim; sevgi ve saygı gibi ahlaki değerleri kuşanmayı hedefliyorsa Allah Resûlü (s.a.s)'in rehberliğinden ayrılmamalıdır. İyiliğin dünyaya hâkim olmasını, kötülüğün son bulmasını istiyorsa Kur'an ve sünnete sarılmalıdır.