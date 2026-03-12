CANLI YAYIN
13 Mart Cuma Hutbesi Özeti: Peygamberlerin Işığında Yaşanan Bir Ömür

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 13 Mart tarihli Cuma hutbesinde peygamberlere iman konusu ele alındı. Hutbede, peygamberlerin insanlığa tevhid mesajını ulaştıran ilahi elçiler olduğu vurgulandı. Kur'an'dan ayetlere ve hadislere yer verilen hutbede birlik, kardeşlik ve ümmet bilincine dikkat çekildi.

Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 13 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde İslam'ın temel inanç esaslarından biri olan peygamberlere iman konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, peygamberlerin Allah tarafından insanlar arasından seçilen elçiler olduğu vurgulandı. Bu elçilerin görevinin insanları hakka çağırmak ve doğru yolu göstermek olduğu ifade edildi.

🌍 İNSANLIĞA GÖNDERİLEN İLAHİ REHBERLER

Hutbede peygamberlerin insanlık için yol gösterici olduğu hatırlatıldı. Allah'ın elçileri olarak gönderilen peygamberlerin insanları tevhide, yani tek olan Allah'a iman etmeye davet ettikleri belirtildi. Peygamberlerin çağrısının temelinde hak, adalet ve merhamet yer aldığı ifade edildi. Bu çağrının insanlara hem dünya hem de ahiret hayatında kurtuluşa ulaşma yolunu gösterdiği vurgulandı.

🕋 PEYGAMBERLİK HZ. MUHAMMED İLE TAMAMLANDI

Hutbede peygamberlik zincirinin Hz. Âdem ile başladığı ve son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ile tamamlandığı ifade edildi. Aynı şekilde ilahi mesajın da Kur'an-ı Kerim ile son bulduğu hatırlatıldı. Kur'an'ın Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirildiği vurgulandı.

Peygamber Efendimizin insanlığa örnek olan hayatı da hutbede hatırlatılan konular arasında yer aldı. Hutbede yer verilen hadis-i şerifte şu ifadeler aktarıldı:

"Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin ardından gelen el-Mukaffî'yim, insanların arkamda toplandığı el-Hâşir'im, Tevbe Peygamberi'yim, Rahmet Peygamberi'yim."

📜 KUR'AN'DAN PEYGAMBERLİK MESAJI

Hutbede peygamberlerin sözlerinin vahye dayandığına dikkat çekildi ve Kur'an-ı Kerim'den ayetlere yer verildi. Necm Suresi'nin 3 ve 4. ayetlerinde şöyle buyruluyor:

"Peygamber, arzu ve hevesine göre konuşmaz. Onun size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir."
(Necm Suresi, 53/3-4)

Bu ayetle birlikte Peygamber Efendimizin sözlerinin ilahi vahiy ile bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

🤝 PEYGAMBERLERİN MESAJI ORTAKTIR

Hutbede Müslümanların peygamberler arasında ayrım yapmadığı ifade edildi. Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin aynı temel mesajı insanlara ilettiği vurgulandı. Bu mesajın özünde şu çağrı yer alıyor:

Allah'a kulluk etmek

Batıldan uzak durmak

Hak ve adalet yolunda ilerlemek

Bu konuya ilişkin Kur'an-ı Kerim'de yer alan Nahl Suresi'nin 36. ayeti hatırlatıldı:

"Andolsun biz, her ümmete 'Allah'a kulluk edin, tâğuttan uzak durun' diyen bir peygamber gönderdik."
(Nahl Suresi, 16/36)

🧭 BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Hutbede İslam'ın yalnızca inançta değil sosyal hayatta da birlik ve dayanışmayı emrettiği ifade edildi. Müslümanların birbirleriyle çekişmek yerine kardeşlik bilinciyle hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu konuda Kur'an'dan Enfal Suresi'nin 46. ayeti hatırlatıldı:

"Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz, gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir."
(Enfal Suresi, 8/46)

🌙 KADİR GECESİ VE ÇANAKKALE VURGUSU

Hutbenin sonunda Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığı hatırlatıldı. Müslümanların bu günlerde hayatlarını yeniden gözden geçirmeleri ve birliklerini güçlendirmeleri gerektiği ifade edildi. Hutbede ayrıca önümüzdeki hafta idrak edilecek Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne de değinildi. Aziz şehitler ve gaziler için rahmet ve minnet dileğinde bulunuldu.

Hutbe, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi'nin anlamıyla tamamlandı:

"Biz Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrâil Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir."

13 MART CUMA HUTBESİ TAM METNİ

HAK VE HAKİKATİN TEMSİLCİLERİ: PEYGAMBERLER

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimizin temel inanç esaslarından biri peygamberlere imandır. Peygamberler, Allah'ın insanlar arasından seçtiği elçileri, hak ve hakikatin temsilcileridir. Onlar; insanlığa, ebedi kurtuluş yolunu göstermek için gönderilmiştir. Peygamberler, insanları; tek olan Allah'a iman etmeye, yani tevhide davet etmişlerdir.

Aziz Müminler!

Hz. Âdem ile başlayan peygamberlik vazifesi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ile sona ermiştir. Aynı şekilde Hz. Âdem ile başlayan ilâhî mesaj, Ramazan ayında Kadir Gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e indirilen Kur'an-ı Kerim'le taçlanmış ve son bulmuştur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), zulmün girdabındaki bir toplumu değiştirmiştir. Yaşanmaz denilen dünyayı saadet asrına; cehaletin karanlığını aydınlığa çevirmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde, "Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin ardından gelen elMukaffî'yim, insanların arkamda toplandığı elHâşir'im, Tevbe Peygamberi'yim, Rahmet Peygamberi'yim" buyurmuştur. Dolayısıyla, kim; sevgi ve saygı gibi ahlaki değerleri kuşanmayı hedefliyorsa Allah Resûlü (s.a.s)'in rehberliğinden ayrılmamalıdır. İyiliğin dünyaya hâkim olmasını, kötülüğün son bulmasını istiyorsa Kur'an ve sünnete sarılmalıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de, "Peygamber, arzu ve hevesine göre konuşmaz. Onun size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir" buyurmaktadır. Bu sebepledir ki, Peygamberimizi ve onun rahmet yüklü mesajlarını "yanılsama" olarak değerlendirmek doğrudan Allah'ın kelâmına, Allah'ın iradesine, Allah'ın dinine yapılmış bir saldırıdır. Cenâb-ı Hak, peygamberlere inanmayan, onları alay ve eğlence konusu yapanların ibretlik sonunu bizlere şöyle haber vermektedir: "Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları azap kuşatıvermişti."

Değerli Müminler!

Bizler, peygamberler arasında asla ayrım yapmayız. Hepsinin Allah'ın elçisi olduğuna iman ederiz. Zira biliriz ki; Peygamberlerin her biri Allah katında değerlidir. Hz. Âdem'de, Hz. İbrâhim'de, Hz. Mûsâ'da, Hz. Îsâ'da ve Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'de aynı şeyleri söylemişlerdir. Onların mesajları temelde birdir ve aynıdır; o da tevhiddir. Yüce Rabbimiz, "Andolsun biz, her ümmete, 'Allah'a kulluk edin, tâğuttan uzak durun' diyen bir peygamber gönderdik" buyurmaktadır.

Aziz Müslümanlar!

İslam, inançta tevhidi istediği gibi sosyal hayatta vahdeti, yani ümmetin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini emretmiştir. Cenâb-ı Hak "Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz, gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir" buyurarak bu hakikate işaret etmektedir. Hal böyleyken, yıllardır İslam coğrafyası üzerinde oyunlar oynanmakta, Müslümanlar zulüm altında inlemektedir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Kadir Gecesinin gölgesinin üzerimize düştüğü şu günlerde vahyin aydınlığında, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in ilkeleri doğrultusunda hayatımızın muhasebesini yeniden yapmalıyız. Bir ve beraber olmalı, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ramazan ayının bu son günlerinde birbirimiz ve ümmet-i Muhammed için dua etmeliyiz ki, Rabbimizin nusret ve inayeti inananların üzerine olsun.

Değerli Müminler!

Önümüzdeki Çarşamba günü Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimize, ebedi âleme irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Kadir Gecemizi şimdiden tebrik ediyoruz. Hutbemizi Kadir sûresinin mealiyle bitiriyoruz: "Biz Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrâil, Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir."

