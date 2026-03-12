13 Mart Cuma Hutbesi Özeti: Peygamberlerin Işığında Yaşanan Bir Ömür
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 13 Mart tarihli Cuma hutbesinde peygamberlere iman konusu ele alındı. Hutbede, peygamberlerin insanlığa tevhid mesajını ulaştıran ilahi elçiler olduğu vurgulandı. Kur'an'dan ayetlere ve hadislere yer verilen hutbede birlik, kardeşlik ve ümmet bilincine dikkat çekildi.
Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 13 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde İslam'ın temel inanç esaslarından biri olan peygamberlere iman konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, peygamberlerin Allah tarafından insanlar arasından seçilen elçiler olduğu vurgulandı. Bu elçilerin görevinin insanları hakka çağırmak ve doğru yolu göstermek olduğu ifade edildi.
🌍 İNSANLIĞA GÖNDERİLEN İLAHİ REHBERLER
Hutbede peygamberlerin insanlık için yol gösterici olduğu hatırlatıldı. Allah'ın elçileri olarak gönderilen peygamberlerin insanları tevhide, yani tek olan Allah'a iman etmeye davet ettikleri belirtildi. Peygamberlerin çağrısının temelinde hak, adalet ve merhamet yer aldığı ifade edildi. Bu çağrının insanlara hem dünya hem de ahiret hayatında kurtuluşa ulaşma yolunu gösterdiği vurgulandı.
🕋 PEYGAMBERLİK HZ. MUHAMMED İLE TAMAMLANDI
Hutbede peygamberlik zincirinin Hz. Âdem ile başladığı ve son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ile tamamlandığı ifade edildi. Aynı şekilde ilahi mesajın da Kur'an-ı Kerim ile son bulduğu hatırlatıldı. Kur'an'ın Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirildiği vurgulandı.
Peygamber Efendimizin insanlığa örnek olan hayatı da hutbede hatırlatılan konular arasında yer aldı. Hutbede yer verilen hadis-i şerifte şu ifadeler aktarıldı:
"Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin ardından gelen el-Mukaffî'yim, insanların arkamda toplandığı el-Hâşir'im, Tevbe Peygamberi'yim, Rahmet Peygamberi'yim."
📜 KUR'AN'DAN PEYGAMBERLİK MESAJI
Hutbede peygamberlerin sözlerinin vahye dayandığına dikkat çekildi ve Kur'an-ı Kerim'den ayetlere yer verildi. Necm Suresi'nin 3 ve 4. ayetlerinde şöyle buyruluyor:
"Peygamber, arzu ve hevesine göre konuşmaz. Onun size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir."
(Necm Suresi, 53/3-4)
Bu ayetle birlikte Peygamber Efendimizin sözlerinin ilahi vahiy ile bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.