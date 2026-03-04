127. dönem DHY kura sonuçları! Doktor atama isim listesi yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları 4 Mart 2026 tarihinde yapılan çekilişin ardından yayımlandı. Uzmanlık ve yan dal eğitimini tamamlayan doktorların görev yerlerini belirleyen kura sonrası nihai isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinde erişime açılırken, yerleşen adaylar sonuçları aynı gün itibarıyla sistem üzerinden sorgulayabiliyor.

127. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Sağlık Bakanlığı'nın planlaması doğrultusunda 127. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapıldı. Doktorların görev yerlerini belirleyen kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Süreç aynı zamanda Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Atama kurası için ön başvurular ise 30 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, kura çekiminin ardından sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

DHY KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? Kura çekiminin tamamlanmasının ardından 127. dönem DHY kura sonuçları ve yerleşen adayların isim listesi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Adaylar, sonuçlara ve noter onaylı belgelere Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan yhgm.saglik.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor. Kura sonucunda Bakanlık dışındaki kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin, atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için yerleştirildikleri kurumlarla iletişime geçmeleri gerekiyor.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER 127. dönem DHY kurası kapsamında bir kuruma yerleşen doktorların göreve başlama sürecinde bazı belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekiyor. İstenen belgeler şöyle: Mal Bildirim Formu

Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

Askerlik durum belgesi

Adli sicil belgesi veya adli sicil beyan dilekçesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınmış sağlık raporu

Mazeret sonucu yerleşen adayların, ön başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asılları