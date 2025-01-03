12.500, 12.650, 13.200, 14.500. 15.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2025 4A-4B-4C yeni aylık hesabı

Emekli Maaşlarına Zam Nasıl Yapılacak?

Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanacak. Örneğin, kök maaş 10.000 TL olan bir emekli için %50 oranında bir enflasyon farkı uygulandığında, zam miktarı 5.000 TL olacak ve zamlı maaş 15.000 TL'ye yükselecektir. Ancak mevcut düzenlemelere göre zamlı maaşı 12 bin 500 TL'nin altına düşen emekliler, bu tutarı almaya devam edecek.