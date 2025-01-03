Viral Galeri Viral Liste 12.500, 12.650, 13.200, 14.500, 15.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2025 4A-4B-4C yeni aylık hesabı

12.500, 12.650, 13.200, 14.500, 15.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2025 4A-4B-4C yeni aylık hesabı

Emekli maaş zammı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine göre belirlenecek. 2025 yılı Ocak ayında yapılacak zam oranı 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri ile kesinlik kazanacak. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkı emeklilerin yeni maaşlarının hesaplanmasında belirleyici olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 07:34
12.500, 12.650, 13.200, 14.500. 15.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2025 4A-4B-4C yeni aylık hesabı

Hali hazırda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak uygulanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu rakamın Ocak ayında yapılacak bir düzenleme ile artırılabileceğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Ocak ayında enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma yapabiliriz" şeklinde açıklama yaptı.

12.500, 12.650, 13.200, 14.500. 15.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2025 4A-4B-4C yeni aylık hesabı

Kök Maaş Nedir?

Emeklilerin maaş hesaplamalarında sıkça karşılaştıkları "kök maaş" terimi, enflasyon farkı ve diğer düzenlemelerden önceki temel maaşı ifade eder. Kök maaş, emekliler için enflasyon farkı gibi ek düzenlemeler uygulanmadan önceki maaş tutarıdır. Kök maaşınızı öğrenmek için e-Devlet üzerinden belirli adımları takip edebilirsiniz.

12.500, 12.650, 13.200, 14.500. 15.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2025 4A-4B-4C yeni aylık hesabı

Kök Maaş Hesaplama Yöntemleri

SSK Emeklileri İçin Kök Maaş Hesaplama:

*e-Devlet'e giriş yapın.

*Arama çubuğuna "4A Emekli Aylığı" yazın ve çıkan bağlantıya tıklayın.

*Açılan sayfada "Detay" kısmını seçin.

*"5510 Ek 19 Miktarı" yazan tutarı bulun ve 12 bin 500 TL'den çıkarın.

12.500, 12.650, 13.200, 14.500. 15.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2025 4A-4B-4C yeni aylık hesabı

Bağ-Kur Emeklileri İçin Kök Maaş Hesaplama:

*e-Devlet'e giriş yapın.

*Arama çubuğuna "4B Emekli Aylığı" yazın ve çıkan bağlantıya tıklayın.

*Açılan sayfada detaylar kısmını kontrol ederek kök maaşınızı öğrenin.

12.500, 12.650, 13.200, 14.500. 15.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2025 4A-4B-4C yeni aylık hesabı

Emekli Maaşlarına Zam Nasıl Yapılacak?

Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanacak. Örneğin, kök maaş 10.000 TL olan bir emekli için %50 oranında bir enflasyon farkı uygulandığında, zam miktarı 5.000 TL olacak ve zamlı maaş 15.000 TL'ye yükselecektir. Ancak mevcut düzenlemelere göre zamlı maaşı 12 bin 500 TL'nin altına düşen emekliler, bu tutarı almaya devam edecek.

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