12.500, 12.650, 13.200, 14.500, 15.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2025 4A-4B-4C yeni aylık hesabı
Emekli maaş zammı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine göre belirlenecek. 2025 yılı Ocak ayında yapılacak zam oranı 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri ile kesinlik kazanacak. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkı emeklilerin yeni maaşlarının hesaplanmasında belirleyici olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 07:34