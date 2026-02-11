CANLI YAYIN
12 Şubat A101 aktüel katalog: Ramazan hazırlıkları başladı! Hurma, güllaç, bakliyat

ahaber.com.tr Haber Merkezi

A101, 12 Şubat itibarıyla geçerli Ramazan aktüel kataloğunu duyurdu. Bakliyat, hurma ve geleneksel tatlı çeşitleri raflara indirimli fiyatlarla geliyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak, küçük ev aletleri ve erzak dolaplarında da dikkat çeken etiketler yer alıyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala A101, 12 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Katalogda özellikle bakliyat ürünleri, hurma çeşitleri ve iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları öne çıkıyor. 1 kg kırmızı mercimek 59,50 TL, 300 gram güllaç 89,50 TL, 250 gram hurma 49 TL'den satışa sunuluyor.

Bununla birlikte mutfak ekipmanları, beyaz eşya, televizyon ve motosiklet gibi birçok kategoride kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor. Market zinciri, hem gıda hem de ev ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

12 ŞUBAT A101 AKTÜEL KATALOG

BAKLİYAT VE RAMAZAN ERZAKLARI

Kırmızı Mercimek 1 KG - 59,50 TL
Nohut 1 KG - 85 TL
Osmancık Yerli Pirinç 1 KG - 85 TL
Dermason Fasulye 1 KG - 85 TL
Yeşil Mercimek 1 KG - 79,50 TL
Makarna Çeşitleri 500 g - 19,50 TL
İrmik 500 g - 20 TL
Siyah Zeytin 1 KG - 245 TL
Salatalık Turşusu 1 KG - 89,50 TL
Ketçap Mayonez 2'li Set - 99,50 TL
Şehriyeli Tavuk Çorbası - 29,50 TL
Fırında Tavuk Çeşnisi - 39,50 TL
Tavuk Suyu Bulyon - 55 TL
Gurme Çorba - 39,50 TL
Bardak Makarna - 17,50 TL
Peynirli Jalapeno Noodle - 27,50 TL
Maya 9'lu - 74,50 TL
Klasik Margarin 4x250 g - 159,50 TL
Çorum Mantısı 1 KG - 59,50 TL
Boring İçecek Tozu - 22 TL

HURMA ÇEŞİTLERİ

Kudüs Hurması 300 g - 139 TL
Medine Hurması 250 g - 129 TL
Hudri Hurması 250 g - 89 TL
Sukkari Yaş Hurma 500 g - 125 TL
Mezafeti Hurması 250 g - 59 TL
Zahidi Hurması 250 g - 49 TL
Tunus Hurması 300 g - 49 TL
Rabbi Hurması 250 g - 49 TL

RAMAZAN TATLILARI

Porsiyonluk Güllaç 100 g - 99,50 TL
Güllaç 300 g - 89,50 TL
Muhallebilik Kadayıf 200 g - 39 TL
Hastel Hazır Kadayıf (Gül 350 g / Sarma 300 g) - 79,50 TL
Tepsi Kadayıf 200 g - 39,50 TL
Şekerpare 250 g - 39 TL
Kalburabastı 200 g - 39 TL
Kemalpaşa 140 g - 54,50 TL
Gül Suyu 400 ml - 59,50 TL

İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜNLER

Yarım Yağlı Yoğurt 1 KG - 79,50 TL
Krempare Sürülebilir Taze Peynir 450 g - 119,50 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 450 g - 109,50 TL
Dana Dilimli Macar Salam 3x50 g - 89,50 TL
Dondurulmuş Dana & Kuzu Cızbız Köfte 390 g - 289 TL

Toz Deterjan 10 KG - 339 TL
Islak Havlu 120'li - 47,50 TL
Gider Açıcı 750 g - 35 TL
Premium Çocuk Bezi (çeşitler) - 339 TL
Kirpik Kıvırıcı - 79,50 TL
Çift Taraflı Masaj Saç Fırçası - 109 TL

Hanımeller Kurabiye 3x82 g - 49 TL
Dankek Madelin Limonlu 135 g - 42,50 TL
Dankek Lokmalık 160 g - 42,50 TL
Kekstra 33 g - 10 TL
Kırmızı Meyveli Granola Bar - 29,50 TL
Yer Fıstıklı Bar - 22,50 TL
Çok Tahıllı Patlak 100 g - 39 TL
Lavi Çilekli Çikolata 250 g - 222,50 TL

65" Frameless UHD QLED WebOS TV - 23.999 TL
50" 4K Ultra HD Vidaa TV - 16.999 TL
320VM6500X Hareketli Akıllı LED Ekran - 29.999 TL
55" Frameless Ultra HD QLED Google TV - 17.999 TL
Kablosuz Etiket Yazıcı - 999 TL
Bluetooth Hoparlör - 499 TL

125 CC Benzinli Motosiklet - 39.990 TL
VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped - 74.990 TL
VS2 Elektrikli Moped - 29.990 TL
VB2 PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 26.990 TL
VB4 Elektrikli Bisiklet - 21.990 TL

7 KG Çamaşır Makinesi - 12.999 TL
Buzdolabı (427 L No-Frost) - 21.499 TL

Katmer ve Gözleme Sacı - 1.399 TL
Çay Makinesi - 2.699 TL
Dikiş Makinesi - 4.999 TL
Erkek Bakım Seti - 1.499 TL
Türk Kahve Makinesi - 299 TL

Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam - 179 TL
Tatlı Tabağı 2'li - 149 TL
Cam Kapaklı Saklama Kabı - 99,50 TL
Meşrubat Bardağı 6'lı - 159 TL
Tuzluk Seti 2'li - 59,50 TL
Havlu Askısı - 29,50 TL
Düzenleyici Raf - 149 TL
Raf Altı Sepet - 149 TL
Bulaşıklık - 99,50 TL

Desenli Rimli Meşrubat Bardağı - 69,50 TL
Kulplu Bardak 400 cc - 59,50 TL
Porselen Sufle Kase Seti 3'lü - 99,50 TL
3 Katlı Sepet Organizer - 699 TL
Plastik Piknik Seti - 69,50 TL
Çelik Termos Bardak - 389 TL

Büyük Boy Sümbül - 129 TL
Canlı Çiçek Orkide - 599 TL
Canlı Çiçek Kalanchoe - 119 TL
4 Katlı Ayakkabı Rafı - 349 TL
Desenli Çöp Kovası 5 L - 69,50 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu - 9.999 TL
2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı - 5.999 TL
4 Kişilik Masa Takımı - 6.999 TL

Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim (80x150 cm) - 189 TL
Soft Klozet Takımı - 349 TL
Çift Taraflı Dokuma Kilim (120x180 cm) - 299 TL
Kadın Fitilli Pijama Takımı - 449 TL
Peşkir Kurulama Bezi 3'lü - 45 TL
Pierre Cardin Ortopedik Visco Yastık - 499 TL

Oyuncak Kesilebilir Meyveli Devirdaimli Mutfak Lavabosu - 649 TL
Barbie 65. Yıl Özel Bebek - 399 TL
Matchbox Tekli Arabalar - 129 TL
Çekçekli Tamir Seti - 339 TL

