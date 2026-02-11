12 Şubat A101 aktüel katalog: Ramazan hazırlıkları başladı! Hurma, güllaç, bakliyat
A101, 12 Şubat itibarıyla geçerli Ramazan aktüel kataloğunu duyurdu. Bakliyat, hurma ve geleneksel tatlı çeşitleri raflara indirimli fiyatlarla geliyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak, küçük ev aletleri ve erzak dolaplarında da dikkat çeken etiketler yer alıyor.
Ramazan ayına sayılı günler kala A101, 12 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Katalogda özellikle bakliyat ürünleri, hurma çeşitleri ve iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları öne çıkıyor. 1 kg kırmızı mercimek 59,50 TL, 300 gram güllaç 89,50 TL, 250 gram hurma 49 TL'den satışa sunuluyor.
Bununla birlikte mutfak ekipmanları, beyaz eşya, televizyon ve motosiklet gibi birçok kategoride kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor. Market zinciri, hem gıda hem de ev ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.
12 ŞUBAT A101 AKTÜEL KATALOG
BAKLİYAT VE RAMAZAN ERZAKLARI
Kırmızı Mercimek 1 KG - 59,50 TL
Nohut 1 KG - 85 TL
Osmancık Yerli Pirinç 1 KG - 85 TL
Dermason Fasulye 1 KG - 85 TL
Yeşil Mercimek 1 KG - 79,50 TL
Makarna Çeşitleri 500 g - 19,50 TL
İrmik 500 g - 20 TL
Siyah Zeytin 1 KG - 245 TL
Salatalık Turşusu 1 KG - 89,50 TL
Ketçap Mayonez 2'li Set - 99,50 TL
Şehriyeli Tavuk Çorbası - 29,50 TL
Fırında Tavuk Çeşnisi - 39,50 TL
Tavuk Suyu Bulyon - 55 TL
Gurme Çorba - 39,50 TL
Bardak Makarna - 17,50 TL
Peynirli Jalapeno Noodle - 27,50 TL
Maya 9'lu - 74,50 TL
Klasik Margarin 4x250 g - 159,50 TL
Çorum Mantısı 1 KG - 59,50 TL
Boring İçecek Tozu - 22 TL
HURMA ÇEŞİTLERİ
Kudüs Hurması 300 g - 139 TL
Medine Hurması 250 g - 129 TL
Hudri Hurması 250 g - 89 TL
Sukkari Yaş Hurma 500 g - 125 TL
Mezafeti Hurması 250 g - 59 TL
Zahidi Hurması 250 g - 49 TL
Tunus Hurması 300 g - 49 TL
Rabbi Hurması 250 g - 49 TL
RAMAZAN TATLILARI
Porsiyonluk Güllaç 100 g - 99,50 TL
Güllaç 300 g - 89,50 TL
Muhallebilik Kadayıf 200 g - 39 TL
Hastel Hazır Kadayıf (Gül 350 g / Sarma 300 g) - 79,50 TL
Tepsi Kadayıf 200 g - 39,50 TL
Şekerpare 250 g - 39 TL
Kalburabastı 200 g - 39 TL
Kemalpaşa 140 g - 54,50 TL
Gül Suyu 400 ml - 59,50 TL