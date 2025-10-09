117. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, bu hafta mı? 2025 EGM 117. Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi...

ÖGG 117. DÖNEM SINAVI 19 EKİM'DE

EGM'nin resmi takvimine göre 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavı ile eş zamanlı yapılacak 93. Yenileme Eğitimi sınavı, 19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel duyuruya göre sınav tarihi kesinleşmiş durumda.

Bu kapsamda özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen adayların hazırlıklarını söz konusu tarihe göre planlaması gerekiyor. Sınavda başarılı olan adaylar, özel güvenlik alanında görev yapabilmek için en önemli adımı tamamlamış olacak.