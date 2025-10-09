Viral Galeri Viral Liste 117. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, bu hafta mı? 2025 EGM 117. Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi...

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ya da mevcut kimlik kartını yenilemeye hazırlanan binlerce adayın beklediği kritik tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 2025 yılı sınav takvimini yayımlayarak 117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Dönem Yenileme Eğitimi ÖGG sınav tarihini resmen açıkladı. Başvuru sürecini tamamlayan ve eğitimlerini bitiren adaylar için artık geri sayım başladı. Peki 117. Dönem ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 13:58
Türkiye genelinde özel sektör ve kamu kurumlarının güvenliğinde görev almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı takvimi netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen sınav süreci, özel güvenlik alanında profesyonel yeterlilik belgesi almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor.

ÖGG 117. DÖNEM SINAVI 19 EKİM'DE

EGM'nin resmi takvimine göre 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavı ile eş zamanlı yapılacak 93. Yenileme Eğitimi sınavı, 19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel duyuruya göre sınav tarihi kesinleşmiş durumda.

Bu kapsamda özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen adayların hazırlıklarını söz konusu tarihe göre planlaması gerekiyor. Sınavda başarılı olan adaylar, özel güvenlik alanında görev yapabilmek için en önemli adımı tamamlamış olacak.

SORU VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIN TARİHİ

Sınavın ardından en çok merak edilen konuların başında soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı geliyor. EGM takvimine göre, 117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavlarının soru ve cevap anahtarları 21 Ekim 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar yayınlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını inceleyerek kendi performanslarını ön değerlendirme yapma imkanı bulacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM genellikle soru ve cevap anahtarlarının ardından birkaç hafta içinde sınav sonuçlarını duyuruyor. Bu nedenle 117. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının Kasım ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Ancak resmi sonuç tarihi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak duyuruyla kesinlik kazanacak.

