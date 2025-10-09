117. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, bu hafta mı? 2025 EGM 117. Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi...
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ya da mevcut kimlik kartını yenilemeye hazırlanan binlerce adayın beklediği kritik tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 2025 yılı sınav takvimini yayımlayarak 117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Dönem Yenileme Eğitimi ÖGG sınav tarihini resmen açıkladı. Başvuru sürecini tamamlayan ve eğitimlerini bitiren adaylar için artık geri sayım başladı. Peki 117. Dönem ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 13:58