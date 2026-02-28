113 klinik çalışma incelendi: Kolajen gerçekten faydalı mı, kırışıklıkları önler mi?

"Bu çalışma, kolajen takviyesi konusunda bugüne kadarki en güçlü kanıtları bir araya getiriyor. Kolajen her derde deva değildir, ancak özellikle cilt ve osteoartrit için zaman içinde düzenli kullanıldığında güvenilir faydaları vardır. Bulgularımız, sağlıklı yaşlanmanın kilit alanlarında açık faydalar gösterirken, kullanımıyla ilgili bazı efsaneleri de ortadan kaldırıyor."

Baş araştırmacılardan biri olan Prof. Lee Smith şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşlanma karşıtı kavramını, yaşlanmanın görünümünü önlemek için tasarlanmış bir ürün veya teknik olarak tanımlarsak, bulgularımızın bazı parametreler açısından bu iddiayı desteklediğine inanıyorum. Örneğin, cilt tonunda ve neminde iyileşme, daha genç görünümlü bir ciltle ilişkilidir."

BESLENME CİLT SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Kolajen takviyeleri çoğunlukla hayvansal kaynaklıdır. Vegan beslenen kişiler için uygun alternatifler mevcut olsa da vücut, yeterli protein alımıyla kendi kolajenini üretebilir. C vitamini ve çinko içeren besinler bu süreci destekler.

İngiliz Beslenme Vakfı'nda beslenme bilimcisi olan Bridget Benelam, beslenmenin cilt sağlığı için de önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"C vitamini kolajen oluşumuna yardımcı olur, bu nedenle turunçgiller, çilekler, yeşil sebzeler, biberler ve domates gibi yiyeceklerden yeterli miktarda C vitamini almanız faydalı olabilir. Et, kümes hayvanları, peynir, bazı kabuklu deniz ürünleri, kuruyemişler, tohumlar ve tam tahıllarda bulunan çinko da vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur."