113 klinik çalışma incelendi: Kolajen gerçekten faydalı mı, kırışıklıkları önler mi?
Geniş kapsamlı bilimsel inceleme, düzenli kolajen takviyesinin cilt elastikiyetini ve nemini artırabildiğini ortaya koydu. Ancak veriler, kolajenin kırışıklıkları tamamen önleyen bir çözüm olmadığını gösterdi.
Kolajen takviyesi cilt elastikiyetini ve nem seviyesini artırabiliyor; ancak kırışıklıkları ortadan kaldırmıyor. Yaklaşık 8 bin kişinin yer aldığı 113 klinik çalışmanın analizine göre düzenli kullanım, cilt sağlığı ve osteoartrit kaynaklı eklem şikayetlerinde ölçülebilir fayda sağlayabiliyor.
KOLAJEN TAKVİYESİ KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER Mİ?
Bilimsel verilere göre kolajen takviyesi kırışıklıkları tamamen engellemez. Ancak cildin elastikiyetini artırır ve nem dengesini iyileştirir. Bu değişim, daha dolgun ve canlı bir görünüm oluşturabilir fakat mevcut kırışıklıkları ortadan kaldıran bir tedavi değildir.
Kolajen, cilt, kemik, tendon ve kıkırdak gibi bağ dokularının temel proteinidir. Vücut tarafından doğal olarak üretilir. Üretim süreci erken yetişkinlik döneminden itibaren yavaşlar. Sigara kullanımı ve güneş hasarı bu azalmayı hızlandırır. Menopoz döneminde ise kolajen kaybı belirgin şekilde artar.
8 BİN KİŞİLİK İNCELEME YAPILDI
Araştırmacılar 113 klinik çalışmayı analiz etti. Toplamda yaklaşık 8 bin katılımcının verileri değerlendirildi. Sonuçlar, düzenli kolajen takviyesi alan kişilerde cilt elastikiyetinde ve nem oranında artış olduğunu gösterdi.
Ayrıca osteoartrite bağlı eklem ağrısı ve sertlikte azalma tespit edildi. Ancak uzmanlar, bu etkinin kısa sürede ortaya çıkmadığını ve düzenli kullanım gerektirdiğini vurguladı.
KOLAJEN HER DERDE DEVA MI?
Anglia Ruskin Üniversitesi'nden araştırmacılar, kolajen takviyesinin yaşlanmayı durdurmadığını açıkladı. Kolajenin özellikle cilt tonu ve nem dengesindeki iyileşmeyle daha genç bir görünüm sağlayabileceğini belirtiyor. Bu etki, doğrudan kırışıklık önleme anlamına gelmiyor.