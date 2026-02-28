CANLI YAYIN
113 klinik çalışma incelendi: Kolajen gerçekten faydalı mı, kırışıklıkları önler mi?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Geniş kapsamlı bilimsel inceleme, düzenli kolajen takviyesinin cilt elastikiyetini ve nemini artırabildiğini ortaya koydu. Ancak veriler, kolajenin kırışıklıkları tamamen önleyen bir çözüm olmadığını gösterdi.

Kolajen takviyesi cilt elastikiyetini ve nem seviyesini artırabiliyor; ancak kırışıklıkları ortadan kaldırmıyor. Yaklaşık 8 bin kişinin yer aldığı 113 klinik çalışmanın analizine göre düzenli kullanım, cilt sağlığı ve osteoartrit kaynaklı eklem şikayetlerinde ölçülebilir fayda sağlayabiliyor.

KOLAJEN TAKVİYESİ KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER Mİ?

Bilimsel verilere göre kolajen takviyesi kırışıklıkları tamamen engellemez. Ancak cildin elastikiyetini artırır ve nem dengesini iyileştirir. Bu değişim, daha dolgun ve canlı bir görünüm oluşturabilir fakat mevcut kırışıklıkları ortadan kaldıran bir tedavi değildir.

Kolajen, cilt, kemik, tendon ve kıkırdak gibi bağ dokularının temel proteinidir. Vücut tarafından doğal olarak üretilir. Üretim süreci erken yetişkinlik döneminden itibaren yavaşlar. Sigara kullanımı ve güneş hasarı bu azalmayı hızlandırır. Menopoz döneminde ise kolajen kaybı belirgin şekilde artar.

8 BİN KİŞİLİK İNCELEME YAPILDI

Araştırmacılar 113 klinik çalışmayı analiz etti. Toplamda yaklaşık 8 bin katılımcının verileri değerlendirildi. Sonuçlar, düzenli kolajen takviyesi alan kişilerde cilt elastikiyetinde ve nem oranında artış olduğunu gösterdi.

Ayrıca osteoartrite bağlı eklem ağrısı ve sertlikte azalma tespit edildi. Ancak uzmanlar, bu etkinin kısa sürede ortaya çıkmadığını ve düzenli kullanım gerektirdiğini vurguladı.

KOLAJEN HER DERDE DEVA MI?

Anglia Ruskin Üniversitesi'nden araştırmacılar, kolajen takviyesinin yaşlanmayı durdurmadığını açıkladı. Kolajenin özellikle cilt tonu ve nem dengesindeki iyileşmeyle daha genç bir görünüm sağlayabileceğini belirtiyor. Bu etki, doğrudan kırışıklık önleme anlamına gelmiyor.

Baş araştırmacılardan biri olan Prof. Lee Smith şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çalışma, kolajen takviyesi konusunda bugüne kadarki en güçlü kanıtları bir araya getiriyor. Kolajen her derde deva değildir, ancak özellikle cilt ve osteoartrit için zaman içinde düzenli kullanıldığında güvenilir faydaları vardır. Bulgularımız, sağlıklı yaşlanmanın kilit alanlarında açık faydalar gösterirken, kullanımıyla ilgili bazı efsaneleri de ortadan kaldırıyor."

"Yaşlanma karşıtı kavramını, yaşlanmanın görünümünü önlemek için tasarlanmış bir ürün veya teknik olarak tanımlarsak, bulgularımızın bazı parametreler açısından bu iddiayı desteklediğine inanıyorum. Örneğin, cilt tonunda ve neminde iyileşme, daha genç görünümlü bir ciltle ilişkilidir."

BESLENME CİLT SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Kolajen takviyeleri çoğunlukla hayvansal kaynaklıdır. Vegan beslenen kişiler için uygun alternatifler mevcut olsa da vücut, yeterli protein alımıyla kendi kolajenini üretebilir. C vitamini ve çinko içeren besinler bu süreci destekler.

İngiliz Beslenme Vakfı'nda beslenme bilimcisi olan Bridget Benelam, beslenmenin cilt sağlığı için de önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"C vitamini kolajen oluşumuna yardımcı olur, bu nedenle turunçgiller, çilekler, yeşil sebzeler, biberler ve domates gibi yiyeceklerden yeterli miktarda C vitamini almanız faydalı olabilir. Et, kümes hayvanları, peynir, bazı kabuklu deniz ürünleri, kuruyemişler, tohumlar ve tam tahıllarda bulunan çinko da vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur."

"Diyet kaynaklı kolajen ve birçok kolajen takviyesi hayvansal ürünlerden elde edildiği için vegan diyetler için uygun değildir. Ancak vücut, diyet proteinlerinde bulunan amino asitlerden kendi kolajenini üretir; bu nedenle fasulye ve mercimek gibi kaynaklardan elde edilen protein, kolajen üretimi için gerekli amino asitleri sağlayabilir. Ayrıca vegan takviyeler de mevcuttur."

KOLAJEN TAKVİYESİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Kolajen takviyesi kırışıklıkları yok eder mi?
Hayır. Cilt elastikiyetini artırabilir ancak kırışıklıkları tamamen ortadan kaldırmaz.

Kolajen ne kadar sürede etki gösterir?
Etkiler düzenli kullanımda ortaya çıkar. Kısa sürede belirgin sonuç beklenmemelidir.

Kolajen eklem ağrısına iyi gelir mi?
Osteoartrite bağlı ağrı ve sertlikte azalma sağlayabileceğine dair bilimsel veriler bulunmaktadır.

