11. Yargı Paketi İÇERĞİ ve Maddeleri | 11. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e ne zaman gelecek? Af yasası çıkacak mı?

Af Konusu Netlik Kazandı

Yeni yargı paketinde genel af ya da affa yönelik bir çalışmanın yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Bakan Tunç, bu konuda net konuşarak, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil" dedi.