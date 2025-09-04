Viral Galeri Viral Liste 11. Yargı Paketi İÇERĞİ ve Maddeleri | 11. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? Af yasası çıkacak mı?

11. Yargı Paketi'ne dair çalışmalar hız kesmeden devam ederken, paketin içeriği ve çıkış tarihi kamuoyunun gündeminde sıcaklığını koruyor. Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz sistemine ilişkin taleplerin gündeme geldiğini ve Bakanlık olarak taslak çalışmalarına teknik destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı. Peki 11. Yargı Paketi hangi maddeleri kapsıyor, af düzenlemesi gündemde mi ve paket ne zaman Meclis'e gelecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 07:44
Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı, 11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalara başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak yeni paketin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Bilişim Suçları ve Trafik Düzenlemeleri Öncelikli

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nde öncelikli olarak bilişim suçlarına yönelik düzenlemelerin yer alacağını açıkladı. Tunç, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi toplumun özellikle gençlerini etkileyen konuların paket kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda ve asker uğurlamalarında havaya ateş açanlar ile trafikte yol kesme gibi eylemlere karşı yeni düzenlemelerin de pakette yer alacağını söyledi. Bakan, "Bu tür suçlarla mücadelede yargının elindeki araçları güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Suça Sürüklenen Çocuklara Düzenleme

"Suça sürüklenen çocuklar" konusuna dair soruları da yanıtlayan Bakan Tunç, evrensel hukukta 12 yaş altındaki çocukların cezalandırılmadığını hatırlattı. 12-15 ve 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ceza indirimi uygulandığını belirten Tunç, "Yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Af Konusu Netlik Kazandı

Yeni yargı paketinde genel af ya da affa yönelik bir çalışmanın yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Bakan Tunç, bu konuda net konuşarak, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil" dedi.

