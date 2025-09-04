11. Yargı Paketi İÇERĞİ ve Maddeleri | 11. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? Af yasası çıkacak mı?
11. Yargı Paketi'ne dair çalışmalar hız kesmeden devam ederken, paketin içeriği ve çıkış tarihi kamuoyunun gündeminde sıcaklığını koruyor. Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz sistemine ilişkin taleplerin gündeme geldiğini ve Bakanlık olarak taslak çalışmalarına teknik destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı. Peki 11. Yargı Paketi hangi maddeleri kapsıyor, af düzenlemesi gündemde mi ve paket ne zaman Meclis'e gelecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 07:44