11 Ekim ne günü: Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? En güzel ve anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

🌸DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Fikriyat haberine göre, İslam kadına/kız çocuklarına her durum ve şartta değer vermiş ve değer vermeyenler ile de mücadele etmiştir: Peygamberimizin bu konuda ibretlik rivayeti şöyledir:

"Kadınlara ancak, asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağı kimseler hor görür." (Asakir)