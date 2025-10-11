Viral Galeri Viral Liste 11 Ekim ne günü: Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? En güzel ve anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

11 Ekim ne günü: Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? En güzel ve anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

Bugün, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. Kız çocuklarının eğitim hakkı, toplumsal eşitlik ve güçlü bir gelecek inşa etme mücadelesine dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde farklı etkinliklerle anılıyor. Bu anlamlı gün kapsamında, duygusal ve anlam yüklü mesajlar araştırılıyor. İşte Dünya Kız Çocukları Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar...

Toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olan kız çocukları, 11 Ekim'de dünya genelinde özel bir günle anılıyor. Dünya Kız Çocukları Günü, 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi ve ilk kez 2012 yılında kutlanmaya başlandı. Bu anlamlı gün, kız çocuklarının yaşadığı eşitsizlikleri görünür kılmak ve onları hayallerine bir adım daha yaklaştırmak amacıyla tüm dünyada farkındalık etkinlikleriyle öne çıkıyor. İşte en güzel ve anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü mesajları…

🌸DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Fikriyat haberine göre, İslam kadına/kız çocuklarına her durum ve şartta değer vermiş ve değer vermeyenler ile de mücadele etmiştir: Peygamberimizin bu konuda ibretlik rivayeti şöyledir:

"Kadınlara ancak, asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağı kimseler hor görür." (Asakir)

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır."

"Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir." (M. Kemal Atatürk)

"Bir kız çocuğu değişirse, dünya da değişir."

"Bir kız çocuğu büyürken, sadece kendi geleceğini değil, toplumun kaderini de aydınlatır."

"Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır." (M. Kemal Atatürk)

