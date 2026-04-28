100 yıl yaşamanın sırrı ailede mi? Bilim genetikten fazlasını buldu

Amerika'da yürütülen uzun soluklu bir araştırma, uzun yaşamın yalnızca genetik mirasla açıklanamayacağını bir kez daha ortaya koydu. Bilim insanları, yüz yaşını aşan bireylerin çocuklarının beslenme alışkanlıklarını inceleyerek dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Araştırmanın başyazarı Erfei Zhao, beslenmenin bireyin kontrolünde olan en güçlü faktörlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Ona göre sağlıklı bir diyet, yalnızca yaşam süresini değil, sağlıklı geçirilen yılları da artırıyor.

Tufts Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaya göre, ölüm yaşındaki farklılıkların yaklaşık yarısı genetik faktörlere bağlı. Ancak kalan kısmı büyük ölçüde yaşam tarzı belirliyor. Bu noktada beslenme öne çıkıyor.

20 YILLIK TAKİPTEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Araştırma ilk olarak 2005 yılında Boston Üniversitesi bünyesinde başlatıldı. O dönemde 70'li yaşlarında olan katılımcılar, yaklaşık 20 yıl boyunca takip edildi ve bugün çoğu 90'lı yaşlarına ulaştı. Araştırmanın ortak yazarlarından Paola Sebastiani, bu grubun şu hastalıklara daha az yakalandığını belirtiyor:

İnme

Bunama

Tip 2 diyabet

Kalp ve damar hastalıkları

Bu veriler yalnızca uzun yaşamak değil, sağlıklı yaşlanmak açısından da önemli.